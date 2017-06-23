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Экономика

Годовщина Brexit: экономика Британии жива, главные перемены еще впереди

09:1423.06.2017
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© AFP 2017 / Adrian DennisПрохожие у здания Парламента в Лондоне, ВеликобританияПрохожие у здания Парламента в Лондоне, Великобритания
© AFP 2017 / Adrian Dennis

ЛОНДОН, 23 июн — РИА Новости, Наталья Копылова. Британская экономика не рухнула сразу после референдума по Brexit, как это предсказывали многие эксперты и экономисты. Незначительный негативный эффект стал ощущаться лишь в 2017 году в виде небольшого роста инфляции. При этом ослабление фунта пошло на пользу британским экспортерам и экономике в целом.

Жители Великобритании ровно год назад проголосовали на референдуме за выход страны из Евросоюза. За выход проголосовали 51,9% британцев, против — 48,1%.

Флаги Евросоюза и Великобритании на фоне часовой башни Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Первая годовщина референдума по Brexit: воз и ныне там
По словам экспертов, опрошенных РИА Новости, состояние британской экономики в настоящее время не вызывает опасений, однако оно будет зависеть от того, насколько удачной будет сделка между Лондоном и Брюсселем, о параметрах которой еще предстоит договориться. Участники финансового рынка считают, что в интересах обеих сторон необходимо обеспечить переходный период с взаимным доступом на рынки друг друга после фактического Brexit.

Напрасная паника

Решение британцев на референдуме стало неожиданностью не только для Евросоюза, но и для многих жителей самого Соединенного Королевства, поэтому в обществе началась паника.

Флаг Европейского Союза на улице Лондона. Архивное фото
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Европейцы уверены, что Brexit — только начало, показал опрос
Экономисты сразу же нарисовали картину стремительного падения британской экономики, а финансовые институты значительно снизили свои прогнозы по росту ВВП Великобритании. Однако их предсказаниям не суждено было сбыться. Безусловно, экономический рост в Британии в условиях Brexit в ближайшие 2-3 года будет слабее, чем если бы страна осталась в ЕС, однако катастрофического падения уже никто не ожидает.

Согласно последним прогнозам экономистов и финансовых институтов, ВВП Британии в 2017–2018 годах будет расти в пределах 1,5%-2%. Международный валютный фонд (МВФ) в апреле повысил прогноз роста ВВП страны в 2017 году на 0,5 процентного пункта — до 2%, и на 2018 год — на 0,1 процентного пункта, до 1,5%. Еврокомиссия также улучшила свои прогнозы по росту экономики Соединенного Королевства в текущем году до 1,5% с 1%. Банк Англии также значительно повысил прогноз по росту ВВП страны в этом году — до 2% с 1,4%.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в июне сохранила без изменений свой промежуточный мартовский прогноз относительно роста ВВП Британии— 1,6% в текущем году и 1% — в 2018 году.

По словам экономиста Oxford Economics Мартина Бека, перед референдумом экономисты предсказывали, что потребители и бизнес немедленно сократят свои расходы в ответ на неопределенность в связи с выходом из ЕС. Однако в реальности экономический рост во втором полугодии 2016 года оказался сильней, чем в первом. "В этой ситуации непонятно, почему большинство, проголосовавшее за выход из ЕС в интересах Британии, должно сократить свои расходы и потребление. К тому же итоги референдума ничего не изменят до окончательного выхода Британии из ЕС", — сказал эксперт РИА Новости.

Фунт на пользу экспортерам

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон на Даунинг-стрит в Лондоне. Архивное фото
© AFP 2017 / Daniel Leal Olivas
Джонсон рассказал, что "важнее денег" в вопросе Brexit
Ослабление британского фунта стерлингов за прошедший год более чем на 7% (1,27 за доллар) сыграло на руку экспортерам. "Экспортеры получили немедленную выгоду после референдума от падения фунта. Однако сейчас негативное влияние от снижения национальной валюты ощущается в росте инфляции", — отметил Бек.

В мае рост потребительских цен в годовом выражении в Великобритании составил 2,9% против прогноза в 2,7%.

"Повышенная инфляция сокращает реальные доходы населения. И если эта тенденция продолжится, то население станет беднее. Одновременно слабый фунт привел к росту доходов страны от экспорта и инвестиций. Так что пока выгодных моментов для экономики больше, чем негативных", — оценил экономист.

Переполох в Сити

Многие крупные банки и другие участники британского финансового рынка после референдума, опасаясь потери конкурентных преимуществ, задумались о переносе своих штаб-квартир из Лондона в другие города континентальной Европы. Обеспокоенности добавила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, заявившая, что Соединенное Королевство покидает единый европейский рынок и Европейский таможенный союз.

Мужчины в шапках с флагом Великобритании у здания парламента в Лондоне
© AFP 2017 / Isabel Infantes
Brexit: кто последует примеру Лондона? Европейцы дали ответ
Впрочем, пока не заключены конкретные новые соглашения между Лондоном и Брюсселем, компании не спешат уходить из Лондона.

Председатель комитета по политике и ресурсам лондонского Сити Кэтрин МакГиннес, комментируя первую годовщину Brexit, отметила, что предстоящие изменения и неопределенность были основными проблемами для финансовых компаний и банков в последние 12 месяцев. "Это привело к тому, что было потрачено много времени и ресурсов в попытке решить множество проблем, подготовить планы на случай непредвиденных обстоятельств и убедиться в том, что это не отразится на клиентах", — отметила она.

В мае этого года МакГиннес говорила, что несколько тысяч сотрудников финансовых организаций могут переехать из лондонского Сити в континентальную Европу из-за Brexit. Однако пока британские власти не наблюдают массового оттока финансистов.

Финансовый центр

Британские власти неоднократно заявляли, что намерены сохранить статус Лондона как международного финансового центра.

Трафальгарская площадь в Лондоне. Архивное фото
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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В Британии заявили, что нужна новая система работы банков после Brexit
"Мы были предельно ясны во время переговоров по Brexit – взаимный доступ на рынок и соглашение о переходном периоде поможет бизнесу избежать потрясений и сохранить возможность нанимать ярчайших и лучших иностранцев", — заявила МакГиннес.

"Нам нужна сделка, которая будет работать как для Британии, так и для 27 стран ЕС. Мы хотим, чтобы правительство поставило нужды экономики в приоритет", — добавила она.

Сектор финансовых услуг, в котором занято около 2,2 миллиона человек, остается одним из важнейших составляющих британской экономики, принося порядка 71 миллиарда фунтов налогов в бюджет страны.

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