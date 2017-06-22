Авиконструктор рассказал о российском летающем электромобиле

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Генеральный директор и авиаконструктор НПО "Авиационно-космические технологии" Александр Бегак рассказал РИА Новости о российском электромобиле Бегалет.

"Наш Бегалет — это электромобиль, который может летать с мягким крылом парапланерного или аэрошютного типа. Он имеет четыре колеса и поэтому обладает на дороге хорошей устойчивостью. А так как пилот в нем расположен в обтекаемой эргономичной капсуле (фюзеляже) и имеется в кабине полный полетный комплекс приборов (навигационный комплекс, GPS, Глонасс и т.д) и дополнительного оборудования, его специалисты классифицировали как легкий самолет с мягким крылом", — рассказал конструктор.

© Фото предоставлено НПО "Авиационно-космические технологии" Летательный аппарат "Бегалет" © Фото предоставлено НПО "Авиационно-космические технологии" Летательный аппарат "Бегалет"

В среднем такие электромобили могут разгоняться на земле до 100 км/ч и летать со скоростью 70 км/ч. По земле на одной заправке можно проехать до 200 км, по воздуху пролететь 350 км.

Для полетов по маршруту и за рубежом можно без проблем пройти обучение и получить удостоверение пилота-любителя сверхлегкой авиации, рассказывает Бегак.

По его словам, все аппараты изготавливаются по индивидуальному заказу конкретного клиента — полностью эксклюзивно и в ручной сборке на базе экспериментальной научной лаборатории НПО в Пятигорске. В дальнейшем производство планируется перенести в Ставрополь.

"Бегалет можно купить и сегодня, достаточно позвонить нам, оформить заказ, согласовать дизайн и в течении шести месяцев получить изделие. Цены разные. Я уже упоминал, что они зависят от фантазии заказчика и могут варьироваться от пятисот тысяч до нескольких миллионов рублей", — отметил авиаконструктор.