МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Глава бюджетного комитета Совфеда Сергей Рябухин поддерживает предложение бизнес-сообщества об ужесточении наказания, вплоть до отзыва лицензии у банков, более 25% банкоматов которых не отвечают требованиях Центробанка РФ по проверке подлинности купюр.

Ранее первый зампред ЦБ РФ Георгий Лунтовский сообщил, что Банк России отмечает рост объемов приема банкоматами фальшивых банкнот, что связано с использованием банками дешевых моделей приемных устройств. Основная причина роста данного вида мошенничества — использование дешевых моделей банкнотоприемных устройств, проверяющих один-два защитных признака.

"Это вопиющее безобразие, тут и Центробанк должен проявить жесткость, и если потребуется ужесточение нормативно-правовой базы, мы это сделаем", — сказал Рябухин РИА Новости в четверг.

Говоря о возможности отзыва лицензии у банков-нарушителей, сенатор подчеркнул, что "это одна из действенных мер, конечно, она сразу всех поставит на место, это очень серьезная мера и, если не помогают другие инструменты регулирования в этой части наведения порядка, то надо отзывать".

Глава комитета СФ отметил, что сенаторы возьмут этот вопрос под контроль. "Если это не единичный случай, а остановится системой, криминал этот надо искоренять", — уверен он.

По словам Рябухина, тема банкоматов, которые принимают и выдают фальшивые банкноты может быть поднята в ходе заседания Банковского совета в Совфеде 26 июня.