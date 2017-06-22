Нефть дешевеет на данных по добыче в США

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Цены на нефть в четверг утром слабо снижаются после падения на 3% накануне на данных по росту добычи в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.53 мск стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,09%, до 44,78 доллара за баррель. Цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,05% — до 42,51 доллара за баррель. В ходе торгов среды цены снижались более чем на 3%.

По данным Минэнерго США, добыча нефти в США за неделю увеличилась на 0,21%, или на 20 тысяч баррелей в сутки, до 9,350 миллиона баррелей в сутки. Кроме того, запасы дистиллятов также выросли с показателя предыдущей недели на 1,1 миллиона баррелей, или на 0,7%, до 152,5 миллиона баррелей.

В то же время, в среду Минэнерго США также сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 16 июня, уменьшились на 2,5 миллиона баррелей, или на 0,5% — до 509,1 миллиона баррелей. Аналитики ожидали, что запасы снизились в меньшей степени — на 2,106 миллиона баррелей, или на 0,41% — до 509,394 миллиона баррелей.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) снизились на 1,1 миллиона баррелей, составив 61,1 миллиона баррелей. Запасы бензина в США уменьшились на 0,6 миллиона баррелей, или на 0,2% — до 241,9 миллиона баррелей.

Беспокойство трейдеров вызвал рост добычи в США, пишет газета The Wall Street Journal. Отсутствие позитивных сигналов со стороны предложения в США в ответ на низкие нефтяные цены не оказало поддержку рынку нефти, считает рыночный стратег CMC Markets Майкл Маккарти (Michael McCarthy).