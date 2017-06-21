Нефть марки WTI вслед за Brent дешевеет более чем на 3%

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Мировые цены на нефть продолжают снижаться в среду, стоимость нефть марки WTI вслед за маркой Brent ускорила темпы снижения и падает более чем на 3% на данных по росту добычи в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.13 мск стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 3,19% — до 44,55 доллара за баррель, ранее она впервые с 15 ноября опустилась ниже психологической отметки в 45 долларов за баррель. Цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI падала на 3,01% — до 42,20 доллара за баррель.