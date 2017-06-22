МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Ассоциация по развитию бизнес-патриотизма "АВАНТИ" направила обращения спикеру Совфеда Валентине Матвиенко и главе комитета СФ по бюджету и финрынкам Сергею Рябухину с предложением ввести возможность отзыва лицензии у банков, более 25% банкоматов которых не отвечают требованиям Центробанка РФ по проверке подлинности купюр.

Первый зампред ЦБ РФ Георгий Лунтовский во вторник заявил, что Банк России отмечает рост объемов выдачи банкоматами фальшивых банкнот, что связано с использованием банками дешевых моделей приемных устройств.

В прошлом году Банк России проверил 14,5 тысячи устройств по приему наличных, значительная часть из них проверяла лишь два машиночитаемых признака банкнот при том, что Банк России требует проверять минимум 4 машиночитаемых признака.

По словам Лунтовского, Банк России рассматривает различные способы стимулировать интерес банков к установке надежных банкоматов. Например, это может быть введение платности за проведение операций в системе Банка России для банков-нарушителей.

"Обращаюсь к Вам как к председателю Совета Федерации, обладающему правом законодательной инициативы, с просьбой рассмотреть вопрос о внесении изменений в закон "О банках и банковской деятельности", направленных на снижение объема "теневой экономики" в России и повышение ответственности финансовых институтов", — говорится в письме ассоциации за подписью ее президента Рахмана Янсукова.

По мнению ассоциации, в настоящее время, несмотря на требования Центрального банка РФ, а также жесткий контроль их исполнения, многие кредитные организации ставят вопрос личной выгоды выше интересов не только конкретных граждан, но и государства в целом.

"Так, игнорируя требования ЦБ, недобросовестные банки продолжают использовать устаревшие банкоматы, не способные отличить изделия, сходные с банкнотами, от настоящих денег. В конечном итоге данная деятельность приводит к негативному синергетическому эффекту, поощряя мошенников, увеличивая объем теневой экономики России, поражая всю финансово-кредитною систему и подрывая доверие как простых граждан, так и инвестиционных компаний к отечественному банковскому сектору", — считают в ассоциации.

Как отмечается в письме, для качественного изменения ситуации необходимы жесткие, безотлагательные меры, направленные на повышение ответственности финансовых институтов, особенно в части организации наличного денежного обращения.

"Предложенная мною инициатива направлена на неукоснительное выполнение кредитными организациями и иными юридическими лицами требований ЦБ в отношении использования банкнотоприемных устройств. Так, в случае игнорирования требований Центробанка России об ужесточении контроля проверки банкнот предлагается введение в отношении нарушителей экономических и административных санкций, вплоть до лишения подобных недобросовестных банков лицензии", — подчеркивает Янсуков.

В целях вариативного подхода к решению данной проблемы предлагается ввести прогрессивную шкалу наказания. Так, предлагается штрафовать банк в случае, если менее 25% от общего числа принадлежащих ему банкоматов не соответствуют требованиям Центробанка. "Если же количество "серых" банкнотоприемных устройств составляет более 25% от общего количества, то необходимо ставить вопрос о прекращении деятельности до устранения нарушений, либо даже об отзыве лицензии", — подчеркивается в обращении.

В документе также отмечается, что число выявленных в России в 2016 году поддельных рублевых банкнот существенно сократилось, а вот число фальшивых иностранных купюр выросло почти на 40% и достигло максимума за весь период исследований.

"В условиях напряженной геополитической ситуации и масштабного противодействия ряда зарубежных стран в отношении нашего государства подобные темпы "внедрения" поддельных иностранных купюр можно расценивать как очередной механизм давления на отечественную экономику или даже как сознательную диверсию", — полагают в ассоциации. Подобные негативные явления стимулируют увеличение объема теневой экономики, отмечается в письме.

Эксперты "АВАНТИ" готовы принять участие в разработке соответствующего законопроекта и просят сенаторов, с предварительной проработкой вопроса с ЦБ, подготовить соответствующие изменения в законодательство.