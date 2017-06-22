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Экономика

Совфед просят лишать лицензии банки, чьи банкоматы не отличают фальшивки

07:0922.06.2017
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкЗдание Совета Федерации. Архивное фотоЗдание Совета Федерации. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Ассоциация по развитию бизнес-патриотизма "АВАНТИ" направила обращения спикеру Совфеда Валентине Матвиенко и главе комитета СФ по бюджету и финрынкам Сергею Рябухину с предложением ввести возможность отзыва лицензии у банков, более 25% банкоматов которых не отвечают требованиям Центробанка РФ по проверке подлинности купюр.

Женщина получает наличные деньги из банкомата. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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В России участились случаи выдачи банкоматами фальшивых купюр, заявили в ЦБ

Первый зампред ЦБ РФ Георгий Лунтовский во вторник заявил, что Банк России отмечает рост объемов выдачи банкоматами фальшивых банкнот, что связано с использованием банками дешевых моделей приемных устройств.

В прошлом году Банк России проверил 14,5 тысячи устройств по приему наличных, значительная часть из них проверяла лишь два машиночитаемых признака банкнот при том, что Банк России требует проверять минимум 4 машиночитаемых признака.

По словам Лунтовского, Банк России рассматривает различные способы стимулировать интерес банков к установке надежных банкоматов. Например, это может быть введение платности за проведение операций в системе Банка России для банков-нарушителей.

"Обращаюсь к Вам как к председателю Совета Федерации, обладающему правом законодательной инициативы, с просьбой рассмотреть вопрос о внесении изменений в закон "О банках и банковской деятельности", направленных на снижение объема "теневой экономики" в России и повышение ответственности финансовых институтов", — говорится в письме ассоциации за подписью ее президента Рахмана Янсукова.

По мнению ассоциации, в настоящее время, несмотря на требования Центрального банка РФ, а также жесткий контроль их исполнения, многие кредитные организации ставят вопрос личной выгоды выше интересов не только конкретных граждан, но и государства в целом.

Рубли, доллары и евро. Архивное фото
© Fotolia / kkolosov
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"Так, игнорируя требования ЦБ, недобросовестные банки продолжают использовать устаревшие банкоматы, не способные отличить изделия, сходные с банкнотами, от настоящих денег. В конечном итоге данная деятельность приводит к негативному синергетическому эффекту, поощряя мошенников, увеличивая объем теневой экономики России, поражая всю финансово-кредитною систему и подрывая доверие как простых граждан, так и инвестиционных компаний к отечественному банковскому сектору", — считают в ассоциации.

Как отмечается в письме, для качественного изменения ситуации необходимы жесткие, безотлагательные меры, направленные на повышение ответственности финансовых институтов, особенно в части организации наличного денежного обращения.

Монеты номиналом 5 рублей. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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"Предложенная мною инициатива направлена на неукоснительное выполнение кредитными организациями и иными юридическими лицами требований ЦБ в отношении использования банкнотоприемных устройств. Так, в случае игнорирования требований Центробанка России об ужесточении контроля проверки банкнот предлагается введение в отношении нарушителей экономических и административных санкций, вплоть до лишения подобных недобросовестных банков лицензии", — подчеркивает Янсуков.

В целях вариативного подхода к решению данной проблемы предлагается ввести прогрессивную шкалу наказания. Так, предлагается штрафовать банк в случае, если менее 25% от общего числа принадлежащих ему банкоматов не соответствуют требованиям Центробанка. "Если же количество "серых" банкнотоприемных устройств составляет более 25% от общего количества, то необходимо ставить вопрос о прекращении деятельности до устранения нарушений, либо даже об отзыве лицензии", — подчеркивается в обращении.

В документе также отмечается, что число выявленных в России в 2016 году поддельных рублевых банкнот существенно сократилось, а вот число фальшивых иностранных купюр выросло почти на 40% и достигло максимума за весь период исследований.

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"В условиях напряженной геополитической ситуации и масштабного противодействия ряда зарубежных стран в отношении нашего государства подобные темпы "внедрения" поддельных иностранных купюр можно расценивать как очередной механизм давления на отечественную экономику или даже как сознательную диверсию", — полагают в ассоциации. Подобные негативные явления стимулируют увеличение объема теневой экономики, отмечается в письме.

Эксперты "АВАНТИ" готовы принять участие в разработке соответствующего законопроекта и просят сенаторов, с предварительной проработкой вопроса с ЦБ, подготовить соответствующие изменения в законодательство.

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