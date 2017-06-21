В ЦБ заявили о снижении спроса россиян на иностранную валюту

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Чистый спрос населения РФ на наличную иностранную валюту в апреле 2017 года сократился на 6% по сравнению с мартом, до 1,7 миллиарда долларов, сообщается в материалах ЦБ РФ.

"В апреле 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем чистый спрос населения на наличную иностранную валюту сократился на 6% и составил 1,7 миллиарда долларов. Чистый спрос на доллары уменьшился на 18%, на европейскую валюту – вырос на 40%", — говорится в сообщении.

Отмечается, что активность населения на внутреннем рынке наличной иностранной валюты в апреле несколько снизилась после роста на протяжении двух предыдущих месяцев. При этом снижение активности наблюдалось как по спросу, так и по предложению наличной иностранной валюты и было связано исключительно с операциями с наличными долларами. В сложившихся условиях уполномоченные банки сократили ввоз в страну наличной иностранной валюты.

Совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту в апреле по сравнению с мартом сократился на 7% и составил 5,5 миллиарда долларов. При этом спрос населения на доллары в апреле по сравнению с предыдущим месяцем снизился на 13%, до 3,7 миллиарда долларов, на европейскую валюту – вырос на 9%, составив 1,7 миллиарда долларов. Доля долларов в структуре совокупного спроса сократилась до 68% относительно 73% месяцем ранее, доля европейской валюты возросла до 30% с 26%.

Население в апреле по сравнению с мартом на 9% сократило объем покупки наличной иностранной валюты в уполномоченных банках — 2,8 миллиарда долларов. Долларов было куплено на 15% меньше, чем месяцем ранее, европейской валюты – больше на 5%. Количество операций по покупке физлицами наличной иностранной валюты увеличилось на 5% и составило 1,9 миллиона сделок. Средний размер сделки по покупке сократился на 14% и составил 1,475 тысячи долларов.