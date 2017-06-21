Россия и ЮАР договорились расширять сотрудничество в энергетике

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Главы Минэнерго РФ и ЮАР по итогам переговоров в Москве договорились расширять сотрудничество между двумя странами в области энергетики, заявила в среду журналистам министр энергетики ЮАР Ммамолоко Кубайи.

"О чем мы договорились (с министром энергетики РФ Александром Новаком — ред.), так это о расширении сотрудничества в энергетическом секторе. Таким образом, наши стороны намерены очень серьёзно подойти к изучению вопросов, в которых мы сможем достичь согласия. Например, в области нефти и газа", — сказала Кубайи на брифинге, организованном на площадке посольстве ЮАР в Москве.

Как отметила министр, только после этого можно будет детально говорить о выходе на какие-то практические договорённости между РФ и ЮАР.