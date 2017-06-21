Иностранцы купили 85% российских евробондов

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Минфин РФ считает успешным размещение российских евробондов, состоявшееся во вторник: несмотря на санкции, иностранные инвесторы купили 85% бумаг, причем наибольший спрос пришелся на 30-летние бумаги — иностранные инвесторы приобрели 95% этого выпуска.

Министерство финансов РФ во вторник разместило суверенные еврооблигации сроком обращения 10 лет в объеме 1 миллиард долларов и сроком обращения 30 лет в объеме 2 миллиарда долларов. Ставка купона по 10-летнему выпуску составила 4,25% годовых, по 30-летнему – 5,25%.

"Разместили евробонды, все 3 миллиарда, несмотря на все ограничения и санкции. Большой спрос со стороны иностранцев, в том числе из Америки. Хочу сказать, что где-то 85% куплено иностранцами, около 15% — россиянами. А самый большой спрос был отмечен именно на 30-летние бумаги: 95% этих бумаг было куплено иностранными инвесторами", — рассказал Силуанов журналистам.

По его словам, это известные инвесторы, в том числе пенсионные фонды. Российскими покупателями выступили банки.

"Доходности нас вполне устраивают, спреды с учетом повышения ставок минимальные за всю историю", — сказал министр, отметив, что доходности по российским бумагам снижаются, несмотря на негативную внешнюю ситуацию.

"Вчерашнее размещение говорит в целом об успешности этого мероприятия, которое в целом прошло лучше, чем в предыдущие годы. То, что произошло, нас устраивает. Это свидетельствует, что инвесторы проявляют интерес российским бумагам, готовы вкладываться в них", — заключил Силуанов.