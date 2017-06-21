Иностранцы купили 85% российских евробондов

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Минфин РФ считает успешным размещение российских евробондов, состоявшееся во вторник: несмотря на санкции, иностранные инвесторы купили 85% бумаг, причем наибольший спрос пришелся на 30-летние бумаги — иностранные инвесторы приобрели 95% этого выпуска.
"Разместили евробонды, все 3 миллиарда, несмотря на все ограничения и санкции. Большой спрос со стороны иностранцев, в том числе из Америки. Хочу сказать, что где-то 85% куплено иностранцами, около 15% — россиянами. А самый большой спрос был отмечен именно на 30-летние бумаги: 95% этих бумаг было куплено иностранными инвесторами", — рассказал Силуанов журналистам.
По его словам, это известные инвесторы, в том числе пенсионные фонды. Российскими покупателями выступили банки.
"Вчерашнее размещение говорит в целом об успешности этого мероприятия, которое в целом прошло лучше, чем в предыдущие годы. То, что произошло, нас устраивает. Это свидетельствует, что инвесторы проявляют интерес российским бумагам, готовы вкладываться в них", — заключил Силуанов.