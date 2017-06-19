Минфин России приступил к размещению суверенных евробондов

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Минфин России, начавший в понедельник размещение суверенных еврооблигаций, немного затянул с выпуском бондов, поэтому основной костяк покупателей может сформироваться за счет внутренних инвесторов, считают аналитики.

Министр финансов РФ Антон Силуанов утром в понедельник заявил, что Минфин скоро начнет размещение евробондов на 3 миллиарда долларов. Глава Минфина рассчитывает на интерес к бумагам со стороны западных инвесторов, прежде всего — американцев, несмотря на возможное расширение санкций США против РФ и связанные с этим сложности, с которыми могут столкнуться западные держатели российских долговых бумаг.

Затем источник в банковских кругах сообщил РИА Новости, что Россия планирует разместить два транша евробондов, номинированных в долларах, на 10 и 30 лет. Ориентир доходности 10-летнего транша составляет 4,25-4,5%, 30-летнего — 5,25-5,5%. Организатором выступает "ВТБ Капитал". Размещение через инфраструктуру Euroclear и Национального расчетного депозитария (НРД) Минфин планирует завершить во вторник.

Позднее в пресс-службе Минфина РИА Новости подтвердили, что министерство приступило к размещению еврооблигаций, не уточняя подробностей.

Другой источник в банковских кругах сообщил, что спрос на евробонды превысил 3 миллиарда долларов.

Всего в 2017 году Минфин планирует разместить евробонды общим объемом 7 миллиардов долларов, в том числе продать новые бумаги на 3 миллиарда долларов и обменять бумаги некоторых старых выпусков на новые еще на 4 миллиарда долларов.

Внутренние инвесторы

Минфин проявил излишнюю осторожность, не выйдя на рынок в начале июня, хотя и сейчас покупателей на бумаги найти будет несложно, полагают аналитики.

"Еще в начале июня условия были намного лучше. Недавнее повышение ставки ФРС США уже вызвало рост доходностей евробондов развивающихся стран, а новая санкционная риторика Сената США может ограничить круг потенциальных инвесторов. Поэтому Минфину лучше рассчитывать на российский спрос", — считает гендиректор УК "Спутник — Управление капиталом" Александр Лосев.

Сенат США в минувший четверг одобрил законопроект, которым, в частности, предлагается сократить максимальный срок рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, подсанкционных компаний нефтегазового сектора — до 30 дней. Также предлагается рассмотреть возможность распространения ограничений на суверенный долг РФ.

Комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы США по итогам июньского заседания повысил базовую процентную ставку до 1-1,25% с 0,75-1% годовых. После того решения Силуанов заявлял, что повышение ставки ФРС не повлияет на решение России по размещению евробондов и окажет минимальное влияние на их доходность.

"Я думаю, Минфину по силам привлечь в ходе размещения все запланированные 3 миллиарда долларов. Вероятно, что у внутренних резидентов, российских банков есть большая валютная подушка, поэтому они могут составить костяк инвесторов в новые бумаги, но вполне вероятно и участие нерезидентов. Ориентир Минфина на иностранных инвесторов понятен – важно продемонстрировать возможность занимать за рубежом при текущей конъюнктуре", — говорит начальник департамента по управлению активами с фиксированным доходом УК "КапиталЪ" Ренат Малин.

По его мнению, Минфин разместит евробонды близко к кривой — ориентиры находятся на уровне 4% по 10-летнему выпуску и 5% по 30-летнему траншу. Премия может быть в размере 5-10 базисных пунктов, добавил он.

"Открытие книги на два дня, думаю, для комфорта инвесторов. Россия не так часто размещает евробонды, поэтому некоторым инвесторам может понадобится время, чтобы сгенерировать средства на покупку бумаг. Кроме того, возможно, это сделано для того, что могли поучаствовать американские инвесторы", — отметил он.

Риски для инвесторов

В проспекте к выпуску евробондов, который имеется в распоряжении РИА Новости, Минфин среди основных факторов риска называет зависимость российской экономики от цен на энергоносители. "Недавнее снижение цен на нефть и природный газ отрицательно сказалось на доходах Российской Федерации, и устойчивый период низких цен на нефть и природный газ может иметь продолжительные неблагоприятные последствия", — говорится в документе.

Экономика России, как и многих других стран, уязвима к внешним потрясениям. Кроме того, глобальный экономический кризис, значительные будущие экономические трудности основных торговых партнеров РФ и ряд других факторов может оказать существенное неблагоприятное воздействие на экономический рост РФ и рынок облигаций, предупреждает Минфин.

"Развивающиеся рынки, такие как Россия, подвержены большему риску, чем развитые рынки. Недавние геополитические события оказали значительное влияние на внешнюю торговлю и экономику страны", — отмечается в проспекте эмиссии. Также Минфин обращает внимание инвесторов на обесценение рубля по отношению к доллару и другим основным валютам и его влияние на динамику валютных резервов.

"Экономика России подвержена риску инфляции, а официальная статистика, которая впоследствии может подвергаться пересмотру и изменению, не всегда совпадает с расчетами других источников", — признает министерство.

Минфин также подчеркивает, что кредитные рейтинги России могут отражать не все риски. "Нет уверенности в том, что нынешний или будущий суверенный рейтинг Российской Федерации не будет снижен или полностью отозван… Приостановка, понижение или отзыв кредитного рейтинга, присвоенного России, может отрицательно повлиять на рыночную цену облигаций", — говорится в проспекте.