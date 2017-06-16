Назарбаев предложил ввести "глобальную валюту"

АСТАНА, 16 июн – РИА Новости. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе своего выступления на Астанинском экономическом форуме в пятницу предложил рассмотреть вопрос введения "глобальной валюты", которая позволит избавить мир от валютных войн.

"Пришло время серьезно рассмотреть вопрос введения международной расчетно-платежной единицы. Она позволит избавить мир от валютных войн, спекуляций, избежать перекосов в торговых отношениях, снизить волатильность на рынках", — сказал Назарбаев.

Он отметил, что "валюта должна иметь простой, транспарентный механизм эмиссий, подвластный ее потребителям".

"С учетом цифровизации, развития таких технологий, как блокчейн, такая расчетная единица может быть создана в виде криптовалюты. Важно, чтобы она базировалась не на абстрактном доверии, а на обеспечении конкретными активами", — сказал Назарбаев.

По его мнению, "введение глобальной валюты возможно путем создания пула центральных банков, например, при специально созданном комитете ООН".

Технология "блокчейн" (blockchain) — система организации распределенной базы данных. По этой технологии, в частности, работает база, где хранится информация о транзакциях популярной в мире криптовалюты биткоин. По мнению ряда экспертов, технология позволяет серьезно оптимизировать издержки корпоративного и государственного управления.