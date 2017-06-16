Назарбаев предложил ввести "глобальную валюту"

АСТАНА, 16 июн – РИА Новости. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе своего выступления на Астанинском экономическом форуме в пятницу предложил рассмотреть вопрос введения "глобальной валюты", которая позволит избавить мир от валютных войн.
Он отметил, что "валюта должна иметь простой, транспарентный механизм эмиссий, подвластный ее потребителям".
"С учетом цифровизации, развития таких технологий, как блокчейн, такая расчетная единица может быть создана в виде криптовалюты. Важно, чтобы она базировалась не на абстрактном доверии, а на обеспечении конкретными активами", — сказал Назарбаев.
По его мнению, "введение глобальной валюты возможно путем создания пула центральных банков, например, при специально созданном комитете ООН".
Технология "блокчейн" (blockchain) — система организации распределенной базы данных. По этой технологии, в частности, работает база, где хранится информация о транзакциях популярной в мире криптовалюты биткоин. По мнению ряда экспертов, технология позволяет серьезно оптимизировать издержки корпоративного и государственного управления.