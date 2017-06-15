Орешкин спрогнозировал снижение курса рубля

ХАРБИН (Китай), 15 июн — РИА Новости. Повышение ставки Федеральной резервной системы США снизит приток капитала на российский рынок, что повлечет за собой постепенное ослабление курса рубля, считает глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

Комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США по итогам июньского заседания повысил базовую процентную ставку до 1-1,25% с 0,75-1% годовых. Это второе повышение ставки ФРС в 2017 году. В последний раз регулятор поднимал ее в марте — до 0,75-1%.

"Это абсолютно ожидаемое событие. Когда мы представляли в апреле параметры прогноза, мы говорили о том, что и цены на нефть будут находиться под давлением во втором полугодии, мы говорили о том, что будет продолжаться ужесточение денежно-кредитной политики США, и мы видим повышение процентных ставок и объявление о начале сокращения балансов Федеральной резервной системы", — сказал Орешкин журналистам.

"Все это будет способствовать менее сильному притоку на российский рынок иностранного капитала и будет приводить к тому, что валютный курс будет постепенно выходить на те оценки, которые мы давали (в апреле — ред.)", — добавил он.

Текущий базовый прогноз министерства, представленный в апреле, предполагает ослабление курса рубля до 68 рублей за доллар к концу года. На открытии торгов в четверг доллар на Московской бирже стоил 57,5 рубля.

В конце мая Орешкин говорил, что Минэкономразвития РФ в июне может уточнить прогноз, в том числе, по курсу рубля до 62-63 рубля за доллар, если нефтедобывающие страны продлят соглашение по снижению добычи. Это соглашение в мае было продлено до конца марта 2018 года.