Совфед перенес рассмотрение закона о реестре коррупционеров

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Совет Федерации не будет рассматривать в среду внесенный правительством закон о создании в России реестра чиновников, сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, уволенных в связи с утратой доверия за коррупцию; этот вопрос будет рассмотрен, когда правительство подготовит необходимый пакет документов, сообщил РИА Новости член комитета Совфеда по конституционному законодательству Алексей Александров.
В него могут попасть уволенные сотрудники прокуратуры, Следственного комитета, федеральной противопожарной службы, органов внутренних дел, таможенного органа, военнослужащие, государственные гражданские и муниципальные служащие, лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и муниципальную должность, работники Центробанка, должностные лица госкорпораций, Пенсионного фонда, Фонда соцстрахования и Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Обязанность по включению уволенного за коррупцию сотрудника в реестр ляжет на его работодателя.
Реестр коррупционеров будет размещаться в государственной информационной системе в области госслужбы в интернете. При этом порядок включения и исключения сведений из него, а также порядок его ведения и размещения будет определяться правительством России.
Закон должен вступить в силу с 1 января 2018 года.