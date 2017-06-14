Совфед перенес рассмотрение закона о реестре коррупционеров

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Совет Федерации не будет рассматривать в среду внесенный правительством закон о создании в России реестра чиновников, сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, уволенных в связи с утратой доверия за коррупцию; этот вопрос будет рассмотрен, когда правительство подготовит необходимый пакет документов, сообщил РИА Новости член комитета Совфеда по конституционному законодательству Алексей Александров.

Принятый ранее Госдумой закон предусматривает создание реестра, куда будут включаться сведения о применении к лицу взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения, за исключением сведений, составляющих государственную тайну.

В него могут попасть уволенные сотрудники прокуратуры, Следственного комитета, федеральной противопожарной службы, органов внутренних дел, таможенного органа, военнослужащие, государственные гражданские и муниципальные служащие, лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и муниципальную должность, работники Центробанка, должностные лица госкорпораций, Пенсионного фонда, Фонда соцстрахования и Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Обязанность по включению уволенного за коррупцию сотрудника в реестр ляжет на его работодателя.

Реестр коррупционеров будет размещаться в государственной информационной системе в области госслужбы в интернете. При этом порядок включения и исключения сведений из него, а также порядок его ведения и размещения будет определяться правительством России.

Закон должен вступить в силу с 1 января 2018 года.