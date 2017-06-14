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Экономика

Эксперт: США пытаются принять очередной закон Джексона-Вэника

Сюжет:
Санкции в отношении России (5914)
03:2214.06.2017
(обновлено: 03:24 14.06.2017)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкФлаг. Архивное фотоФлаг. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ВАШИНГТОН, 14 июн — РИА Новости. Последствия законопроекта, в числе прочего предполагающего усиление давления на финансовый сектор РФ и российских энергетиков, будут крайне ощутимы в случае его принятия, это де-факто является попыткой принятия нового закона Джексона-Вэника, заявил РИА Новости портфельный управляющий Principal Investors (Нью-Йорк) Кайл Шостак, который специализируется, в том числе, на вложениях в российский рынок.

Совместное заседание Сената и Палаты представителей Конгресса США в Вашингтоне
© РИА Новости / Михаил Палинчак
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Ранее американские сенаторы сообщили о подготовке новых мер оказания давления на Россию. Предполагается, что данные инициативы будут "прикреплены" к находящемуся на рассмотрении законопроекту о санкциях против Ирана. Речь, в частности, пойдет об уточнении уже действующих санкций против РФ и о введении новых мер в отношении Москвы. В тексте законопроекта, с которым удалось ознакомиться РИА Новости, отмечается, что российским банкам, находящимся под санкциями, могут ограничить срок финансирования с 90 дней до 14. Кроме того, российским энергетикам, находящимся под санкциями, могут ограничить срок финансирования со стороны американских структур и физлиц до 30 дней. По данному законопроекту конгресс США должен проголосовать в ближайшие дни.

"Последствия этого законопроекта могут быть очень ощутимы, потому что там есть финансовые санкции, которые касаются возможностей рефинансирования российскими банками, а так же нефтегазового сектора, возможностей закупать оборудование, технологии, в том числе и связанные с офшорным бурением", — заявил он.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
© Фото : Вячеслав Прокофьев/фотохост-агентство ТАСС
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Шостак добавил, что это "очень чувствительная сфера российской экономики".

"Безусловно (рынок опасается новых санкций). Запущен механизм по законопроекту, который в ряде модификаций циркулирует в конгрессе с января. Но январский драфт отличается от того, что представлено сейчас. Последний — более всеобъемлющий", — продолжил эксперт.

Он затруднился сказать, насколько удачным будет этот последний законопроект в конгрессе. "Трудно сказать, потому что требуется единогласное его принятие и, наверняка, будут люди, которые не будут с ним согласны. Но за последние месяцы выстроился такой двухпартийный консенсус по этим вопросам, который, в общем-то, не смотрится хорошо для России. Но пока не очевидно, что такой законопроект будет принят", — сказал он.

"Джексон-Вэник" возвращается

По словам эксперта, этот законопроект — "фактически попытка принять новый закон Джексона-Вэника".

"Это попытка возвести (указы президента, по которым ранее вводились санкции) в ранг закона. Пытаются сделать так, как это было в 70-е годы. Этот шаг, он, конечно, меняет игру и динамику. Если указы можно было отменить или продлить, то процедуры отмены закона — очень сложные", — сказал он.

По словам Шостака, в случае принятия такого закона российский рынок "прореагирует в негативную сторону", возможно, "даже рубль прореагирует".

При этом, по его словам, "такие вещи обычно анонсируются". "И рынок — очень подвижная вещь, в какой-то момент, когда такая новостная строка идет, рынок впитывает в себя прайс цен. И, когда закон уже выходит на рассмотрение и принимается, к тому моменту такие вещи уже учтены", — отметил он.

Шостак напомнил, что последнее слово все еще должно оказаться за президентом Дональдом Трампом, который может наложить вето на проект или отправить его на доработку.

При этом он соглашается, что "рынок пока еще не учел эти риски". "До закона дело не дошло, история еще мало освещена на российском рынке. И пока, мне кажется, участники рынка в массе своей этого не осознали", — сказал эксперт.

Поправка Джексона-Вэника

Поправка Джексона-Вэника (The Jackson-Vanik Amendment) содержится в главе IV "Закона о торговле" (Trade Act of 1974) США.

Здание Конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Конгресс США обнародовал законопроект о новых санкциях против России

Поправка была названа в честь ее авторов — сенатора Генри Джексона (Henry Jackson) и конгрессмена Чарльза Вэника (Charles Vanik), которые содействовали внесению поправки.

Согласно поправке, режим наибольшего благоприятствования может быть распространен только на те страны с нерыночной экономикой, эмиграционный режим которых признавался либеральным. Против нарушителей международных норм США вводили санкции, в основном касавшиеся ограничения допуска товаров, производимых в данной стране мира, на американский рынок.

Поводом к принятию поправки послужила, в частности, практика ограничения выезда лиц еврейской национальности из СССР. Условия, содержавшиеся в принятом законе, были охарактеризованы правительством СССР как вмешательство во внутренние дела страны и отвергнуты, в результате чего СССР было отказано в режиме наибольшего благоприятствования.

Закон о торговле вступил в силу после его подписания президентом Джеральдом Фордом 3 января 1975 года.

Из-за отсутствия режима благоприятствования советский экспорт в США облагался пошлинами, в десять раз превышающими обычные.

Кадр из фильма американского кинорежиссера Оливера Стоуна Интервью с Путиным
© Showtime Networks Inc.
Стоун считает, что Путин готов к диалогу с США

После 1985 года, в условиях свободного выезда и эмиграции граждан СССР (а с 1991 года — Российской Федерации), поправка утеряла свое значение. Начиная с 1989 года специальными решениями президента США ежегодно накладывался мораторий на действие поправки в отношении СССР, а затем и стран СНГ, однако официально поправка не была отменена.

Поправка Джексона-Вэника долгое время омрачала отношения России и США, являясь одним из символов былого противостояния двух государств и "холодной войны".

В 2002 году Соединенные Штаты официально признали Россию страной с рыночной экономикой, и с этого момента все формальные поводы, мешающие отмене поправки, были устранены.

Президент США Барак Обама 20 декабря 2012 года подписал распоряжение о прекращении действия ограничительной торговой поправки Джексона-Вэника на товары, поставляемые из России. Решение об отмене поправки Джексона Вэника было принято в увязке с законом о введении визовых санкций против чиновников, причастных к нарушению прав человека (закон о "списке Магнитского").

Введение санкций против России и ответные шаги
© РИА Новости, Инфографика
Введение санкций против России и ответные шаги
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