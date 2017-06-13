Доллар дорожает на ожиданиях перед заседанием ФРС США

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Курс доллара слабо растет к мировым валютам во вторник утром, — инвесторы ожидают заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По данным CME Group, рынок оценивает вероятность повышения ставки ФРС на июньском заседании, которое состоится на этой неделе, в 99,6%. На прошлой неделе такая вероятность оценивалась в 95,8%.
При этом, по мнению управляющего директора по валютной стратегии BK Asset Management Бориса Шлоссберга (Boris Schlossberg), которое приводит агентство MarketWatch, ожидания рынка снизились с четырех повышений ставки до двух в этом году.
Кроме того, инвесторы ожидают решений Банка Англии и Банка Японии по ключевым ставкам на этой неделе. По мнению аналитиков, регуляторы сохранят монетарную политику без изменений.