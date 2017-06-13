Доллар дорожает на ожиданиях перед заседанием ФРС США

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Курс доллара слабо растет к мировым валютам во вторник утром, — инвесторы ожидают заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.18 мск индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,07%, до 97,23 пункта. Курс евро к доллару снижался до 1,1193 доллара за евро с 1,1204 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене рос до 109,97 иены за доллар со 109,95 иены на прошлых торгах.

По данным CME Group, рынок оценивает вероятность повышения ставки ФРС на июньском заседании, которое состоится на этой неделе, в 99,6%. На прошлой неделе такая вероятность оценивалась в 95,8%.

При этом, по мнению управляющего директора по валютной стратегии BK Asset Management Бориса Шлоссберга (Boris Schlossberg), которое приводит агентство MarketWatch, ожидания рынка снизились с четырех повышений ставки до двух в этом году.

По итогам майского заседания ФРС США, как и ожидалось, сохранила базовую процентную ставку на уровне 07,5-1% годовых. При этом регулятор отметил, что рынок труда США продолжает укрепляться, а экономическая активность в стране замедлилась. Инфляция за последние 12 месяцев приблизилась к целевой планке ФРС в 2%.

Кроме того, инвесторы ожидают решений Банка Англии и Банка Японии по ключевым ставкам на этой неделе. По мнению аналитиков, регуляторы сохранят монетарную политику без изменений.

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