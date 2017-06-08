В Credit Suisse заявили о необходимости укрепления инвестиционной базы в РФ

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Российскому финансовому рынку нужна большая стабильность, чего можно достичь за счет укрепления внутренней инвестиционной базы, рассказал в интервью РИА Новости заместитель председателя глобального инвестиционного комитета швейцарского банка Credit Suisse Буркхард Варнхольт.

"По нашему мнению, российский финансовый рынок слишком политизирован. В начале года цены на акции пошли вверх в ожидании восстановления и укрепления дружественных отношений между Россией и США, но потом настроения резко изменились, и рынок снова пошел вниз. В идеале рынок не должен реагировать на такие события", — считает он.

"Иностранные инвестиции приходят и уходят: когда они приходят – это хорошо, но когда начинается их отток – это отрицательно влияет на финансовый рынок. Поэтому для укрепления российского финансового рынка нужна крепкая внутренняя инвестиционная база", — сказал он.

По его мнению, самую широкую инвестиционную базу может сформировать развитая пенсионная система, которая может стать крупнейшим внутренним инвестором в стране. "В большинстве стран, где пенсионные фонды являются самым крупным инвестором во внутреннюю экономику, именно так и происходит. Именно пенсионная система должна стать источником недостающих в стране длинных денег", — сказал он.

Помимо этого, необходимо поднять доходы населения, поскольку за этим последует увеличение накоплений, которые реинвестируются в экономику, добавил он.