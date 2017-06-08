Буркхард Варнхольт: иностранные инвестиции скоро вернутся в Россию

Россия, благодаря действиям финансовых властей, успешно справляется с тяжелой ситуацией, вызванной санкциями западных стран. По мнению заместителя председателя глобального инвестиционного комитета швейцарского банка Credit Suisse Буркхарда Варнхольта, санкции лишь закаляют российскую экономику: скоро она выйдет на устойчивый рост, который будет сопровождаться снижением инфляции, укреплением рубля и стабилизацией фондового рынка.

Об иностранных инвестициях и внутренних ресурсах, нефтяной игле и новых черных лебедях, факторе Трампа и автомобилях будущего Варнхольт рассказал в интервью РИА Новости. Беседовал Илья Нестеров.

— Какова роль России для вас и банка Credit Suisse как глобального инвестора? © AP Photo / Keystone, Alessandro Della Bella Акционеры Credit Suisse выкупят акции допэмиссии на 4,3 миллиарда долларов

— Нам очень интересны российская экономика и российский рынок. Мы понимаем, что сейчас Россия переживает достаточно тяжелые времена, связанные с западными санкциями, оттоком капитала, но мы видим, что достаточно оснований полагать, что ситуация в стране улучшается, несмотря на все эти трудности, что характерно и для людей, и для общества в целом, а также для российской экономики.

Мы предполагаем, что российская экономика выйдет из этой рецессии еще более окрепшей, что будет заметно во многих областях — производстве, энергетике, добыче полезных ископаемых, сельском хозяйстве и даже в финансовом секторе. Кстати, финансовое руководство страны достаточно умело управляет ситуацией в сложившихся условиях.

— Я правильно понимаю, что вы с положительной точки зрения оцениваете экономическую ситуацию в РФ и видите, что есть потенциал роста в экономике? © РИА Новости / Рамиль Ситдиков Перейти в фотобанк Швейцария заинтересована в развитии отношений с РФ, заявил госсекретарь

— Да, я думаю, что Россию ждет устойчивый рост, инфляция будет уменьшаться, а российская валюта укрепляться вместе с фондовым рынком.

— Открыта ли Россия в настоящее время для иностранных инвестиций?

— Россия всегда была открыта для иностранных инвестиций, но их поток значительно сократился из-за санкций. Однако я думаю, что в скором времени иностранные инвестиции вернутся в страну.

— С чем эти изменения будут связаны?

— Я думаю, это произойдет, когда полностью будут сняты санкции, что сделает российский рынок более привлекательным для инвесторов с точки зрения ресурсов и стоимости российских активов. Деньги автоматически вернутся на российский рынок.

— Какие отрасли в России интересны иностранным инвесторам в настоящее время, а какие недооценены, но имеют, по вашему мнению, потенциал стать в будущем новым объектом для инвестиций? © РИА Новости / Рамиль Ситдиков Перейти в фотобанк Джим Роджерс: все больше инвесторов могут найти Россию на карте

— Во-первых, это производственный сектор — область, где достигнуты определенные позитивные сдвиги. Во-вторых, это нефтяная отрасль, которая остается еще достаточно дешевой, но привлекательной с точки зрения дивидендов. Наконец, это металлургия, которая может укрепиться за счет роста глобального спроса.

— Как вы считаете, когда нефть перестанет играть роль основного энергоносителя в мире? И что это будет означать для России?

— Мир преодолеет зависимость от нефти, но это произойдет не завтра и не послезавтра. Точно еще десятилетие пройдет, прежде чем эта зависимость начнет ослабевать.

— Что же будет через 10 лет? © AP Photo / Tony Avelar Как беспилотные автомобили изменят экономику

— Способ передвижения людей по дорогам будет разительно отличаться от того, что мы имеем сегодня. Автомобили будут ездить без водителей, в собственности у людей будет меньше машин, популярнее станет краткосрочная аренда автомобилей, так называемый каршеринг, и, конечно, автомобили уже не будут ездить на топливе, выработанным из нефти, а в основном на электричестве.

— Как Credit Suisse смотрит на российский финансовый рынок?

— По нашему мнению, российский финансовый рынок слишком политизирован. В начале года цены на акции пошли вверх в ожидании восстановления и укрепления дружественных отношений между Россией и США, но потом настроения резко изменились и рынок снова пошел вниз. В идеале рынок не должен реагировать на такие события.

Российскому финансовому рынку нужна большая стабильность, чего можно достичь за счет укрепления внутренней инвесторской базы. Иностранные инвестиции приходят и уходят: когда они приходят — это хорошо, но когда начинается их отток — это отрицательно влияет на финансовый рынок. Поэтому для укрепления российского финансового рынка нужна крепкая внутренняя инвестиционная база.

— Что для этого нужно? Каким может быть рецепт, с учетом вашего опыта?

— Самую широкую инвесторскую базу может сформировать развитая пенсионная система, которая может стать крупнейшим внутренним инвестором в стране. В большинстве стран, где пенсионные фонды являются самым крупным инвестором во внутреннюю экономику, именно так и происходит. Именно пенсионная система должна стать источником недостающих в стране длинных денег.

Помимо этого, необходимо поднять доходы населения, поскольку за этим последует увеличение накоплений, которые реинвестируются в экономику.

— Какие ожидаемые и возможные политические события в мире будут в 2017 году в центре внимания инвесторов, которые могут отразиться на России? © AP Photo / Andrew Medichini Ангела Меркель подает на развод. Цена — 330 миллиардов

— Сложный вопрос. Я считаю, что в оставшуюся часть года отношения России с остальным миром будут развиваться достаточно хорошо. Но в остальном мире есть некоторые точки напряжения. Взять, например, Азию — это регион замороженных конфликтов. Здесь же можно отметить напряженность в отношениях США с рядом азиатских стран, а также потенциальные конфликты между самими азиатскими странами: Северная и Южная Корея, Китай и Тайвань, Китай и Филиппины и другие точки.

Помимо этого, между Европой и США наблюдается так называемый развод, который четко отметила в своем недавнем выступлении канцлер ФРГ Ангела Меркель. И, конечно, давние конфликты между шиитскими и суннитскими государствами, которые сейчас находятся в острой фазе. По сравнению со всем этим Россия будет чувствовать себя достаточно спокойно в оставшуюся часть года.

— Что может стать новым "Brexit/Трампом" в 2017-2019 годах?

— Я бы мог назвать несколько таких событий, но это не то, что могло бы потрясти рынки. Рынки сотрясают именно те ситуации, которые условно называют черными лебедями.

— Может ли в среднесрочной перспективе произойти такое событие?

— Я уверен, что одно такое событие уж точно произойдет. Кажется почти пророчеством теория, что каждые семь лет мир сотрясает какое-то из ряда вон выходящее негативное событие. Я могу представить себе пять таких событий на ближайшие несколько лет, и, допустим, одно из них станет реальностью. Однако рынки шокируют только по-настоящему непредсказуемые события. Меня, например, беспокоят изменения климата. Они могут иметь последствия для всех нас и отразиться на нашей жизни там, где мы даже не предполагаем.

— Вам не кажется, что за последнее время произошло слишком много неожиданных событий глобального масштаба? Переживем ли мы очередной шок?

— Конечно, переживем. У человечества есть потрясающая способность в любых обстоятельствах открывать новую главу своего развития.

— Учитываете ли вы в своей базовой инвестиционной стратегии возможность импичмента Дональда Трампа и какова вероятность этого события? © AP Photo / Evan Vucci Конгрессмен допустил объявление импичмента Трампу в этом году

— В истории США было лишь два импичмента — Эндрю Джонсона и Билла Клинтона. Президент Ричард Никсон не стал дожидаться начала этой процедуры и ушел в отставку.

Трампу могут объявить импичмент только в ноябре 2018 года, когда будут проходить выборы в конгресс. Новые члены конгресса могут простым большинством запустить процедуру импичмента. Важно отметить, что это не только юридическая процедура, но и политическое решение, когда законодатели США считают, что могут сместить президента с помощью этой процедуры.

— Это возможное, но маловероятное событие?

— При одном условии — что в ноябре 2018 года в конгрессе сформируется большинство демократов. Если большинство будет у республиканцев, я не могу себе представить, чтобы они объявили Трампу импичмент.

Вопрос очень важный, поскольку дело даже не в возбуждении процедуры импичмента, а в самой угрозе, которая будет постоянно довлеть над администрацией Трампа.

Возможны два варианта. Во-первых, угроза импичмента заставит администрацию Трампа начать реформы, которые были обещаны во время предвыборной кампании, то, чего ждут американцы, — налоговую реформу. Второй вариант менее вероятен, но под угрозой импичмента, видя большие препятствия для налоговой реформы в США, Трамп может сделать упор на внешнюю политику там, где у него меньше внутренних оппонентов.

Вспомните президента Клинтона — он, уже находясь под угрозой импичмента, дал приказ о воздушных ударах по Югославии из-за событий в Косово, продемонстрировав, что, хоть и находится в осаде, продолжает принимать решения. Этот вариант для меня менее предпочтителен, я бы не хотел, чтобы так произошло.

— Прогнозы — неблагодарное дело, но все же каков ваш прогноз по ценам на нефть и курсу рубля на конец 2017 года? © РИА Новости / Владимир Трефилов Перейти в фотобанк Эксперты оценили, как рост покупок Минфином валюты повлияет на курс рубля

— По нашему прогнозу, рубль укрепится на 5-10% по сравнению с текущими котировками. Что касается цен на нефть, по нашему мнению, к концу года она будет стоить 55-60 долларов за баррель.

— Какие причины роста рубля вы бы выделили?

— Профицит текущего счета, высокие процентные ставки и наблюдаемый рост производительности.

— У вас будут встречи с клиентами в Москве. Что вы им скажете?

— Скажу, что сейчас глобальная экономика находится на подъеме, что продлится довольно долго и может положительно сказаться на российской экономике. Скажу, что, несмотря на динамичный рост, доходность на рынке капитала будет оставаться низкой еще долгое время. Кроме того, попытаюсь объяснить, почему мы верим, что цены на нефть имеют больше шансов на восстановление, чем на падение.