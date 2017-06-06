Никифоров рассказал, что нужно для создания цифровых экономик стран БРИКС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 июн — РИА Новости. Построение национальных цифровых экономик стран БРИКС требует совместных усилий, направленных на демонополизацию мирового IT- рынка, заявил глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров в ходе IX IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС.

По словам министра, сейчас мировой IT-рынок фактически монополизирован несколькими компаниями из одной страны. "Монополия — это всегда соблазн, помимо каких-то экономических рычагов, пытаться злоупотреблять доступом к данным, злоупотреблять тем, что можно не соблюдать национальные законодательства стран, где работают те или иные интернет-системы", — отметил министр.

"Я убежден, что страны БРИКС, которые фактически представляют почти половину населения Земли, а значит, и в скором времени уже половину интернет-аудитории планеты, должны сказать свое веское слово с точки зрения демонополизации сложившейся IT-экосистемы", — заявил Никифоров.

"Уверен, что только в условиях совместной работы мы сможем построить суверенные цифровые экономики, которые будут работать в условиях национального законодательства, уважения этого законодательства, уважения норм международного права, прав и свобод человека", — подчеркнул глава Минкомсвязи.

От того, какие IT-системы используются, зависит в том числе и обеспечение национальной безопасности, указал он. "Переход от просто информатизации, от развития связи, от развития программных продуктов к построению цифровой экономики повышает ответственность за понимание того, на основе каких продуктов и систем мы эту цифровую экономику строим. Мы считаем, что это критический вопрос государственной безопасности, и позитивно смотрим на расширение международного сотрудничества с нашими партнерами", — сказал министр.

© РИА Новости / Александра Науменко Глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров в ходе IX IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС © РИА Новости / Александра Науменко Глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров в ходе IX IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС

По его словам, эти вопросы будут обсуждаться на третьей встрече министров связи и IT стран БРИКС, которая состоится в июле в Китае. "Уверен, что только сообща мы сможем найти сбалансированные правильные решения, чтобы ни в коем случае не запрещать что-то, но сделать так, чтобы равные условия конкуренции позволили нам везде достигнуть баланса, когда один продукт или страна в конкретной нише не занимает долю рынка более 50%", — отметил Никифоров.

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