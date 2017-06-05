Участники ПМЭФ подписали 475 соглашений на сумму более 1,8 триллиона рублей

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Участники Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали 475 инвестиционных соглашений и меморандумов на сумму более 1,8 триллиона рублей, сообщила РИА Новости пресс-служба фонда "Росконгресс", занимающегося организацией форума.
"В этом году на Петербургском форуме было подписано 475 инвестиционных соглашений, меморандумов и соглашений о намерениях на общую сумму 1817,9 млрд рублей (учтены соглашения, сумма которых не является коммерческой тайной)", — говорится в сообщении.
В 2015 году в рамках ПМЭФ было подписано 205 соглашений, в 2016-м — 356.