Участники ПМЭФ подписали 475 соглашений на сумму более 1,8 триллиона рублей

Стенд Объединённой зерновой компании в Экспофоруме на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017. Архивное фото

Стенд Объединённой зерновой компании в Экспофоруме на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017. Архивное фото

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Участники Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали 475 инвестиционных соглашений и меморандумов на сумму более 1,8 триллиона рублей, сообщила РИА Новости пресс-служба фонда "Росконгресс", занимающегося организацией форума.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году прошел 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступило информационным партнером форума.

"В этом году на Петербургском форуме было подписано 475 инвестиционных соглашений, меморандумов и соглашений о намерениях на общую сумму 1817,9 млрд рублей (учтены соглашения, сумма которых не является коммерческой тайной)", — говорится в сообщении.

В 2015 году в рамках ПМЭФ было подписано 205 соглашений, в 2016-м — 356.