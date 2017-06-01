Ленобласть ожидает инвестиции в этом году в 262 млрд рублей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Инвестиции в экономику Ленинградской области в 2017 году ожидаются на уровне прошлого года — в объеме 262 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) губернатор региона Александр Дрозденко.

"В прошлом году мы получили 262 миллиарда рублей инвестиций, это на 12% больше, чем в 2015 году. В этом году мы ожидаем инвестиции на уровне прошлого года, ну может чуть больше", — сказал он.

Глава региона отметил, что в настоящее время реализуется ряд крупных инвестпроектов.

"Очень важный для нас, перспективный и стратегический проект — это строительство крупнейшего в Европе завода по производству аммиака. Его реализует группа компаний "Еврохим". Объем инвестиций — больше 1 миллиарда долларов. Этот проект сегодня уже реализуется в Кингисеппе на промплощадке завода "Фосфорит". Мы с компанией "Криогаз" в этом году начинаем реализацию проекта по строительству завода по производству сжиженного газа. В Приморске начали реализацию проекта с компанией "Выборжец" на 3 миллиарда рублей по производству грибов. Мы надеемся, что будет введена первая очередь Ленинградской АЭС-2", — рассказал Дрозденко.

Также в регионе продолжается реализация проектов в агропромышленном комплексе, в том числе по производству твердых сыров, глубокой переработке молока, производства мяса.

"Мы ведем переговоры с компанией "Кнауф", они будут расширять свое производство гофрокартона. Мы подписали только что соглашение с компанией "Филип Моррис Ижора". Это будет интересный проект, это новые технологии. Это производство так называемых бездымных сигарет. Это ноу-хау компании… Мы в этом году заканчиваем оформлять земельный участок для расширения производства Nokian Tyres. Они планируют еще увеличивать производство шин", — сообщил губернатор.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

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