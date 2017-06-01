"ФосАгро" договорилась с Ленобластью о продолжении сотрудничества

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн – РИА Новости. Группа "ФосАгро" и Ленинградская область подписали на ПМЭФ-2017 соглашение о расширении сотрудничества в сфере социально-экономического развития на период до 2019 года, включающее работу по улучшению экологической обстановки и мероприятия в области охраны труда и техники безопасности на волховском АО "Метахим", сообщается в пресс-релизе компании.

"ФосАгро" последовательно реализует программу развития АО "Метахим", предусматривающую модернизацию действующих и строительство новых мощностей, реализацию комплекса мероприятий в сфере природоохранной деятельности, поддержку социальных и благотворительных программ", — приводятся в сообщении слова генерального директора ПАО "ФосАгро" Андрея Гурьева.

Согласно подписанному документу, АО "Метахим" может рассчитывать на господдержку инвестиционной деятельности на условиях, прописанных в законе Ленинградской области об областном бюджете.

В пресс-службе компании пояснили, что в настоящее время на волховской площадке "ФосАгро" реализуется несколько значимых инвестиционных проектов, включая производство коагулянта для водоочистки в рамках региональной программы по импортозамещению. Выпуск коагулянта увеличен с 500 тонн до 2000 тонн в месяц, что позволит удовлетворить значительную часть потребности Ленинградской области в этом продукте.

Еще один крупный инвестпроект – новое отделение экстракции ЭФК-105, которое работает с января 2017 года. Это энергетически эффективное, экологически безопасное производство мощностью 105 тысяч тонн пентаоксид фосфора в год. Затраты на реализацию инвестпроекта составили свыше 1 млрд рублей. Срок окупаемости инвестиций – 3 года. Производство уже вышло на проектные мощности.

Стороны также договорились продолжать сотрудничество в области развития образования, поддержки массового и детско-юношеского спорта, развития музейно-выставочного комплекса АО "Метахим".

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