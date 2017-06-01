"Мегафон" и Huawei продемонстрировали в рамках ПМЭФ работу сети 5G

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Компании "Мегафон" и Huawei установили в первый день работы ПМЭФ-2017 рекорд скорости мобильного интернет-соединения в России, продемонстрировав работу сети пятого поколения на скорости 35 Гбит/сек, сообщается в пресс-релизе "Мегафона".

На своем стенде в Санкт-Петербурге компании представили базовую станцию пятого поколения в действии, для чего был задействован режим работы TDD в частотном диапазоне 70 ГГц (E-Band) с шириной полосы 2 ГГц.

"Ровно год назад мы показывали скорости, чуть превышающие 1 Гбит в секунду…. Сегодня мы покажем еще большую скорость на сети 5G. Уже сегодня мы можем сказать, что 5G придет в Россию совсем скоро. В 2018 году в России пройдет Чемпионат мира по футболу, и я могу с уверенностью сказать, что этот турнир станет самым быстрым в истории", — приводятся в сообщении слова генерального директора "Мегафона" Сергея Солдатенкова.

В компании отметили, что сети 5G также обеспечивают беспрецедентно низкие задержки передачи данных (до 1мс), что открывает новые возможности по применению этой технологии. Одно из таких направлений — беспилотное вождение, где скорость реакции является критичным фактором. На демонстрационном стенде компании был представлен макет автомобиля и виртуальной реальности, где посетитель мог ощутить, как автомобиль и окружающая инфраструктура, оснащенные множеством датчиков, взаимодействуя по беспроводной технологии 5G, позволяют автомобилю своевременно реагировать на изменяющиеся дорожные условия.

"5G как технология сетей будущего обеспечит подключение в любом месте, в любое время, в движении, практически с нулевыми задержками и безграничными возможностями применения. Для этого потребуются усилия всей экосистемы, включая операторов, производителей оборудования и индустриальных партнеров", — приводятся в пресс-релизе мнение гендиректора компании Huawei в России Эйдена У.