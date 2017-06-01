Кудрин не уговорил финансовые власти смягчить бюджетное правило

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Экс-глава Минфина России, глава совета фонда ЦСР Алексей Кудрин попытался убедить действующего министра финансов Антона Силуанова смягчить параметры бюджетного правила и направить часть дополнительных доходов бюджета от экспорта нефти и газа на финансирование структурных реформ в экономике. Однако Силуанов, в поддержку которого выступили глава ЦБ Эльвира Набиуллина и министр экономического развития Максим Орешкин, остался непреклонен.

"Структурные равновесные цены нефти сейчас — это 40-50 долларов за баррель. Если мы говорим о 45-50 — хорошо, можем увеличить расходы. А если нет, если будет меньше? Мы опять начинаем создавать себе некие иллюзии. Мне кажется, нам нельзя здесь ориентироваться на какие-то прогнозы оптимистичные. Бюджет — это вообще не оптимистичный документ", — сказал Силуанов, выступая на ПМЭФ.

Бюджетное правило, призванное ограничить расходование бюджетных доходов, которые поступили в казну от превышения цены нефти над установленным уровнем, в настоящее время обсуждается в правительстве. Минфин предлагает установить цену отсечения на уровне 40 долларов за баррель и направлять все нефтегазовые доходы сверх этой цены в резервы.

Это правило, по сути, уже действует в текущем году. Однако основоположник идеи ограничения бюджетных расходов Кудрин считает, что заявленные министерством условия слишком жёсткие и лишают экономику необходимых ресурсов для проведения реформ.

Кудрин хочет потратить

"Когда мы создавали Резервный фонд, мы с (главой Сбербанка, экс-главой Минэкономразвития и торговли – ред.) Германом Оскаровичем (Грефом) тогда и с другими моими коллегами рассматривали как долгосрочную цену на нефть, вокруг которой все будет строиться, выше которой не надо тратить средства — 50 долларов за баррель", — напомнил Кудрин.

"Где мы сегодня? На 50 долларах. У нас средняя будет выше 50 в этом году. Я оказался прав", — сказал он.

Кудрин признал, что бюджетное правило сейчас должно быть более жёстким, чем оно создавалось первоначально. "Давайте долгосрочную среднюю (цену нефти в бюджетном правиле – ред.) поставим 45, но не 40 (долларов за баррель – ред.), — предложил он.

"Сделать отсечку на цене 45 — полезная вещь. Достаточная", — уверен Кудрин.

По его словам, такое смягчение бюджетного правила несущественно повлияет на укрепление рубля и инфляцию, если колебания цен будут не слишком резкими. "Если цена на нефть реально будет резко уходить вниз, тогда надо действительно, нужно будет двигаться к более строгому ориентиру. Но пока, я думаю, мы будем жить (при цене нефти) около 40-60 (долларов за баррель), я не думаю, что эффект будет опасным или рискованным", — добавил он.

Кудрин напомнил, что средняя цена нефти за последние 10 лет составляет 84 доллара за баррель, а Минфин в первоначальном бюджетном правиле предлагал исходить именно из средней долгосрочной цены за последние 10 лет. То есть если бы власти придерживались этого с самого начала, уровень расходов бюджета сейчас мог быть гораздо выше.

"Мы находимся в зоне разумных значений, абсолютно адекватных для экономики и одновременно решающих задачу структурных реформ в стране", — заявил глава совета фонда ЦСР.

Риск точки невозврата

Силуанов возразил, что делая такие уступки и соглашаясь даже на небольшое смягчение правила, Минфин может "дойти до точки невозврата", когда бюджет не будет балансироваться и при цене нефти в 100 долларов за баррель. А цель Минфина — чтобы бюджет исполнялся при любых внешних условиях, напомнил Силуанов.

"Я тоже хочу поддержать Антона Германовича. Эта логика может нас далеко завести — как по бюджетному правилу, так и по инфляции. Скажут так: давайте не 4%, а 6%, завтра 8% — и вот вам новая инфляционная спираль", — согласилась Набиуллина с Силуановым. По её мнению власти должны чётко придерживаться заданных ориентиров.

"Я полностью поддерживаю, что бюджетное правило должно быть основано на 40 долларах за баррель. Это важно, потому что это обеспечивает стабильность налогов", — добавил Орешкин. По его словам, смягчение правила и повышение цены нефти несёт риски роста налогов.

Глава Минэкономразвития считает, что гораздо важнее вносить структурные изменения в бюджет, перераспределять неэффективные расходы в пользу тех, которые дают наибольший эффект для экономики.