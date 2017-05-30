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Экономика

На Иркутском авиазаводе рассказали о планах по производству МС-21

12:3830.05.2017
(обновлено: 12:41 30.05.2017)
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© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкПервый полет нового российского пассажирского самолета МС-21Первый полет нового российского пассажирского самолета МС-21
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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ИРКУТСК, 30 мая – РИА Новости. Иркутский авиационный завод — филиал ПАО "Корпорация "Иркут" — по мере освоения серийного производства должен к 2023 году выйти на плановый выпуск пассажирского лайнера МС-21 — 70 самолетов год, первые самолеты заказчики должны получить в 2019 году, рассказал РИА Новости генеральный директор авиазавода Александр Вепрев.

Сотрудники Иркутского авиационного завода у нового российского пассажирского самолета МС-21 после его первого полета
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Рогозин объяснил, почему самолет МС-21 носит такой номер
МС-21 — пассажирский самолет вместимостью от 150 до 211 пассажиров, включает в себя новейшие разработки в области самолето- и двигателестроения, бортового оборудования и систем. Он сменит советские самолеты "Ту", "Як" и "Ан". Первый МС-21 поднялся в воздух в минувшее воскресенье с аэродрома Иркутского авиазавода. По оценке специалистов, летные испытания нового пассажирского лайнера прошли успешно.

"К 2020 году завод должен выйти на объем производства – 20 самолетов в год и к 2023 году нам предстоит делать 70 машин. Это очень серьезная задача, даже учитывая 83-летний опыт работы предприятия", — сообщил РИА Новости Вепрев.

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© НИТУ «МИСиС», Мария БродскаяЧертежи космического кресла, созданного коллективом Центра прототипирования высокой сложности НИТУ «МИСиС». Центр может производить прототип любой сложности, от микроприбора до спутника или биоорганизма, размер объекта – от микрона до 20 метров.Чертежи космического кресла
© НИТУ «МИСиС», Мария Бродская
Чертежи космического кресла, созданного коллективом Центра прототипирования высокой сложности НИТУ «МИСиС». Центр может производить прототип любой сложности, от микроприбора до спутника или биоорганизма, размер объекта – от микрона до 20 метров.
© НИТУ «МИСиС», Мария БродскаяТурбина двигателя, оснащенная инновационными лопатками из интерметаллида титана. Разработка позволяет улучшить рабочие характеристики двигателей, уменьшить вес самолетов и снизить расход топлива. Ожидается, что лопатки будут использоваться в новом российском двигателе ПД-14 для российского ближне-среднемагистрального пассажирского самолета МС-21.Турбина двигателя, оснащенная инновационными лопатками из интерметаллида титана
© НИТУ «МИСиС», Мария Бродская
Турбина двигателя, оснащенная инновационными лопатками из интерметаллида титана. Разработка позволяет улучшить рабочие характеристики двигателей, уменьшить вес самолетов и снизить расход топлива. Ожидается, что лопатки будут использоваться в новом российском двигателе ПД-14 для российского ближне-среднемагистрального пассажирского самолета МС-21.
© НИТУ «МИСиС», Мария БродскаяЗащитный костюм нового поколения для сотрудников МЧС. Костюм не горит в огне (выдерживает температуру до 1200°C), не замерзает при низких температурах (до минус 120°C) и защищает от вредного электромагнитного излучения. Кроме того, материал обладает повышенной прочностью (разорвать экипировку спасателя очень сложно), а также создает защитное магнитное поле, которое бодрит и стимулирует жизненную активность человека.Защитный костюм нового поколения для сотрудников МЧС
© НИТУ «МИСиС», Мария Бродская
Защитный костюм нового поколения для сотрудников МЧС. Костюм не горит в огне (выдерживает температуру до 1200°C), не замерзает при низких температурах (до минус 120°C) и защищает от вредного электромагнитного излучения. Кроме того, материал обладает повышенной прочностью (разорвать экипировку спасателя очень сложно), а также создает защитное магнитное поле, которое бодрит и стимулирует жизненную активность человека.
© НИТУ «МИСиС», Мария БродскаяСамораспространяющийся высокотемпературный синтез (СВС) в порошке оксида железа. СВС – эффективный низкозатратный метод получения широкого диапазона наноматериалов для научных и промышленных применений.Самораспространяющийся высокотемпературный синтез (СВС)
© НИТУ «МИСиС», Мария Бродская
Самораспространяющийся высокотемпературный синтез (СВС) в порошке оксида железа. СВС – эффективный низкозатратный метод получения широкого диапазона наноматериалов для научных и промышленных применений.
© НИТУ «МИСиС», Мария БродскаяРабота над созданием первого российского тонкопленочного солнечного элемента на основе перовскита. Элемент позволяет преобразовывать энергию солнечного излучения в электрическую с КПД выше 15%. Более легкие, гибкие и дешевые панели солнечных батарей на основе перовскитов будут использоваться для зарядки и электропитания различных устройств в спектре от планшетов до электросетей целых зданий.Сотрудник Центра энергоэффективности НИТУ МИСиС
© НИТУ «МИСиС», Мария Бродская
Работа над созданием первого российского тонкопленочного солнечного элемента на основе перовскита. Элемент позволяет преобразовывать энергию солнечного излучения в электрическую с КПД выше 15%. Более легкие, гибкие и дешевые панели солнечных батарей на основе перовскитов будут использоваться для зарядки и электропитания различных устройств в спектре от планшетов до электросетей целых зданий.
© РИА НовостиБоковая рама тележки грузового вагона после спреерного закаливания. Новая технология повышает предел выносливости и усталостной прочности рамы примерно на 50%. Такие рамы могут работать на десятки лет дольше, что повышает безопасность на железных дорогах.Боковая рама тележки грузового вагона
© РИА Новости
Боковая рама тележки грузового вагона после спреерного закаливания. Новая технология повышает предел выносливости и усталостной прочности рамы примерно на 50%. Такие рамы могут работать на десятки лет дольше, что повышает безопасность на железных дорогах.
© НИТУ «МИСиС», Мария БродскаяСотрудники Лаборатории «Биомедицинские наноматериалы» НИТУ "МИСиС" работают над созданием препаратов на основе магнитных наночастиц для ранней диагностики и лечения опухолевых заболеваний.Лаборатория «Биомедицинские наноматериалы»
© НИТУ «МИСиС», Мария Бродская
Сотрудники Лаборатории «Биомедицинские наноматериалы» НИТУ "МИСиС" работают над созданием препаратов на основе магнитных наночастиц для ранней диагностики и лечения опухолевых заболеваний.
© РИА НовостиВизуализация клеточных ядер культуры опухолевых клеток простаты человека при помощи ядерного красителя на оптическом микроскопе.Визуализация клеточных ядер
© РИА Новости
Визуализация клеточных ядер культуры опухолевых клеток простаты человека при помощи ядерного красителя на оптическом микроскопе.
© РИА НовостиЭкспериментальный чип джозефсоновского параметрического усилителя. Такие усилители успешно применяются для реализации быстрого считывания состояния сверхпроводящих кубитов с высокой достоверностью. Быстрое и достоверное считывание – одна из фундаментальных задач, решение которых необходимо для создания полноценной архитектуры квантовых вычислений.Экспериментальный чип джозефсоновского параметрического усилителя
© РИА Новости
Экспериментальный чип джозефсоновского параметрического усилителя. Такие усилители успешно применяются для реализации быстрого считывания состояния сверхпроводящих кубитов с высокой достоверностью. Быстрое и достоверное считывание – одна из фундаментальных задач, решение которых необходимо для создания полноценной архитектуры квантовых вычислений.
© НИТУ «МИСиС», Андрей ВоронинКриостат, способный охлаждать кубиты до температуры минус 273,1°C. Охлаждение кубитов позволяет избавиться от тепловых шумов и наблюдать квантовые явления.Криостат
© НИТУ «МИСиС», Андрей Воронин
Криостат, способный охлаждать кубиты до температуры минус 273,1°C. Охлаждение кубитов позволяет избавиться от тепловых шумов и наблюдать квантовые явления.
© НИТУ «МИСиС», Мария БродскаяПлавильная индукционная печь и пирометр, измеряющий температуру дистанционно. Приборы используются для получения экспериментальных образцов аморфных и нанокристаллических сплавов с хорошими магнитными свойствами. Такие образцы могут, например, использоваться в качестве сердечников трансформаторов.Плавильная индукционная печь и пирометр
© НИТУ «МИСиС», Мария Бродская
Плавильная индукционная печь и пирометр, измеряющий температуру дистанционно. Приборы используются для получения экспериментальных образцов аморфных и нанокристаллических сплавов с хорошими магнитными свойствами. Такие образцы могут, например, использоваться в качестве сердечников трансформаторов.
© РИА НовостиПолучение образцов аморфной структуры сплава на основе железа путем заливки из жидкого состояния на медный вращающийся диск при температуре 1400°C.Плавильная индукционная печь
© РИА Новости
Получение образцов аморфной структуры сплава на основе железа путем заливки из жидкого состояния на медный вращающийся диск при температуре 1400°C.
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© НИТУ «МИСиС», Мария Бродская
Запатентованная высокоэкономичная технология получения оксида алюминия высокой чистоты позволит обеспечить сырьем отечественных производителей монокристаллических корундов – основного элемента светодиодов и защитных стекол современных гаджетов.
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Новый российский пассажирский самолет МС-21 на аэродроме Иркутского авиационного завода. 28 мая 2017
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Власти планируют продать тысячу самолетов МС-21 за 20 лет
На счету у Иркутского авиазавода создание более семи тысяч самолетов. Но все они либо военные, либо специального назначения, ни одного гражданского. Для изготовления гражданской продукции, по словам генерального директора, необходимо менять подходы. Многое на этом направлении уже сделано: преобразованы базовые подразделения — заготовительно-штамповочное, механосборочное, агрегатно-сборочное, гальваническое. Чтобы наращивать объемы и выдавать продукцию, завод работает над увеличением парка автоматических сборочных станций. Первые станции уже смонтированы, пока их количество позволяет заводу выйти на производство 10 машин в год.

По словам Вепрева, предприятию предстоит довести число автоматических сборочных станций до 58, чтобы выйти на плановый показатель — 70 машин в год. Их введение в строй идет параллельно с производственным процессом. Первые самолеты завод должен выдать заказчикам в 2019 году.

Первый полет нового российского пассажирского самолета МС-21
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкПервый полет нового пассажирского лайнера МС-21-300 прошел 28 мая.Новый российский пассажирский самолет МС-21 перед своим первым полетом
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Первый полет нового пассажирского лайнера МС-21-300 прошел 28 мая.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкПилотировал самолет летчик-испытатель Олег Кононенко. Вместе с ним самолетом управлял летчик-испытатель Роман Таскаев.Новый российский пассажирский самолет МС-21 успешно совершил свой первый полет
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Пилотировал самолет летчик-испытатель Олег Кононенко. Вместе с ним самолетом управлял летчик-испытатель Роман Таскаев.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкПервый полет прошел в штатном режиме, все системы работали без сбоев.Новый российский пассажирский самолет МС-21 перед своим первым полетом
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Первый полет прошел в штатном режиме, все системы работали без сбоев.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкВо время полета была выполнена имитация захода на посадку и проход над полосой с набором высоты и разворотом.Кабина пилотов нового российского пассажирского самолета МС-21
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Во время полета была выполнена имитация захода на посадку и проход над полосой с набором высоты и разворотом.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкМС-21 — семейство пассажирских самолетов нового поколения, которые должны составить конкуренцию Airbus320 и Boeing737 и сменить советские самолеты Ту, Як и Ан.Новый российский пассажирский самолет МС-21 перед своим первым полетом
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
МС-21 — семейство пассажирских самолетов нового поколения, которые должны составить конкуренцию Airbus320 и Boeing737 и сменить советские самолеты Ту, Як и Ан.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкВместимость новых лайнеров будет от 150 до 211 пассажиров в зависимости от типа самолета.Сотрудники Иркутского авиационного завода у нового российского пассажирского самолета МС-21 после его первого полета
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Вместимость новых лайнеров будет от 150 до 211 пассажиров в зависимости от типа самолета.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкРазработка МС-21 стартовала в начале 2000-х годов. ОКБ им. А.С. Яковлева использовало идеи и технические наработки проекта самолета аналогичного назначения Як-242, разработанного в 1995 году.Новый российский пассажирский самолет МС-21 перед своим первым полетом
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Разработка МС-21 стартовала в начале 2000-х годов. ОКБ им. А.С. Яковлева использовало идеи и технические наработки проекта самолета аналогичного назначения Як-242, разработанного в 1995 году.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкЭто первый российский лайнер с крылом из высокопрочных композитных материалов, конструкция которого дает значительные преимущества в аэродинамике.Новый российский пассажирский самолет МС-21 перед своим первым полетом
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Это первый российский лайнер с крылом из высокопрочных композитных материалов, конструкция которого дает значительные преимущества в аэродинамике.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкИнновационные решения в двигателе сократили потребление топлива, а также вредные выбросы и шум, обеспечили более высокую крейсерскую скорость самолета.Новый российский пассажирский самолет МС-21 успешно совершил свой первый полет
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Инновационные решения в двигателе сократили потребление топлива, а также вредные выбросы и шум, обеспечили более высокую крейсерскую скорость самолета.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкЗа счет современных материалов удалось заметно снизить вес лайнера.Первый полет нового российского пассажирского самолета МС-21
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
За счет современных материалов удалось заметно снизить вес лайнера.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкДоля компонентов иностранных поставщиков в МС-21 не превышает 40%. Основную часть бортовой аппаратуры для самолетов будет производить концерн "Радиоэлектронные технологии".Первый полет нового российского пассажирского самолета МС-21
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Доля компонентов иностранных поставщиков в МС-21 не превышает 40%. Основную часть бортовой аппаратуры для самолетов будет производить концерн "Радиоэлектронные технологии".
© РИА Новости / Владимир СмирновПерейти в фотобанкПроизводство новых лайнеров позволит российским авиакомпаниям расширить свой парк, не закупая самолеты за границей.Первый полет нового российского пассажирского самолета МС-21
© РИА Новости / Владимир Смирнов
Перейти в фотобанк
Производство новых лайнеров позволит российским авиакомпаниям расширить свой парк, не закупая самолеты за границей.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкОжидается, что первые 50 самолетов закупит "Аэрофлот". Поставки намечены на конец 2018 — начало 2019 года.Первый полет нового российского пассажирского самолета МС-21
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Ожидается, что первые 50 самолетов закупит "Аэрофлот". Поставки намечены на конец 2018 — начало 2019 года.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкГруппа ВЭБ инвестировала 90 миллионов долларов в создание первого экземпляра российского пассажирского самолета МС-21, а также сделала заказ на 30 новых воздушных судов.Сотрудники Иркутского авиационного завода качают на руках тест-пилота после успешного первого полета нового российского пассажирского самолета МС-21
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Группа ВЭБ инвестировала 90 миллионов долларов в создание первого экземпляра российского пассажирского самолета МС-21, а также сделала заказ на 30 новых воздушных судов.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкС 2020 года корпорация "Иркут" планирует ежегодно производить по 20 МС-21, с 2023 года — до 70 машин в год.Новый российский пассажирский самолет МС-21 после своего первого полета
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
С 2020 года корпорация "Иркут" планирует ежегодно производить по 20 МС-21, с 2023 года — до 70 машин в год.
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