Титов рассказал о проблемах программы легализации самозанятых граждан

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Программа по легализации самозанятых в нынешнем виде оказалась несостоятельной, необходимо законодательно прописать статус "самозанятый-индивидуальный предприниматель", заявил уполномоченный по правам бизнеса Борис Титов.

"Пошли не по тому пути. Мы этой темой занимаемся уже четыре года. Подготовили законопроект, который был завизирован Минфином, и Пенсионный фонд с ним соглашался, документ уже был на выходе. Законопроект выделял самозанятых в отдельный вид индивидуальных предпринимателей, у которых было бы самое простое регулирование", — сказал Титов в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ.

Титов пояснил суть предложенного им законопроекта. "Приходишь в МФЦ, покупаешь за 15-20 минут разрешение на работу — хоть на месяц, хоть на три года и по 40 с лишним видам деятельности работаешь, платишь до 20 тысяч рублей в год, и у тебя нет проверок, ты не должен сдавать никакой отчетности и не должен сниматься с учета, когда решил завершить бизнес", — рассказал он.

Однако затем в правительстве возобладала концепция, что самозанятые — это не предприниматели. "В качестве единственной льготы для этих людей за то, что они зарегистрируются в качестве самозанятых, были предложены двухлетние каникулы по НДФЛ, а что потом — никто не знает, но ты уже зарегистрировался", — напомнил он.

"Поэтому и не пошло, естественно, и не могло пойти. Более этого, законодательство до сих пор не готово. Они приняли первую часть, да, льготы НДФЛ, а по юридическому статусу ничего нет. Для того чтобы самозанятых вписать в законодательство, надо поменять 30% всех кодексов, прежде всего Гражданский кодекс. Власти это признают, но зачем пошли по этому пути — непонятно", — считает он.

По мнению Титова, сейчас единственное его предложение — это вернуться к изначальному законопроекту. "Одно другому не мешает: льготы можно оставить, но вопрос в том, чтобы все-таки создать специальный статус "самозанятый-индивидуальный предприниматель", — пояснил он.

С 2017 года в РФ введены двухлетние налоговые каникулы для самозанятых граждан, которые заявят о себе в налоговые органы. Действие закона распространяется на три категории людей: сиделки и няни, репетиторы и домработницы. По окончании "налоговых каникул" в 2019 году им придется либо прекратить такую деятельность, либо зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей и платить налоги.

Власти также обсуждают возможности вовлечения таких граждан в систему социальных платежей. Члены Совета Федерации подготовили поправки в Налоговый кодекс, согласно которым предлагается с 2019 года ввести патент для самозанятых граждан, которые не хотят регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей. В него предлагается включить и страховые взносы.

Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, ранее поручил правительству законодательно определить правовой статус самозанятых граждан.