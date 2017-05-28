В Одессе сообщили о разгрузке первой партии угля из ЮАР

КИЕВ, 28 мая — РИА Новости. Первая партия импортного угля из Южно-Африканской Республики для теплоэлектростанций (ТЭС) крупнейшего частного энергохолдинга ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова разгружена в порту Южный под Одессой, сообщила руководитель департамента по внешним коммуникациям "ДТЭК Энерго" Ирина Милютина.
В 2016 году антрацит на Украину поступал из двух стран — из РФ и ЮАР. В России закупили 566,7 тысячи тонн угля на 45,8 миллиона долларов, в ЮАР — 366,6 тысячи тонн на 22,9 миллиона долларов. На фоне продолжающейся торговой блокады Донбасса по итогам первого квартала 2017 года Россия осталась крупнейшим поставщиком угля на Украину.
При этом Украина планирует заменить антрацит из Донбасса импортом угля из Южной Африки. По словам главы Минэнерго Игоря Насалика, большинство украинских электрогенерирующих предприятий начали подготовку к импорту антрацита из ЮАР.