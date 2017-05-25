Рогозин: портфель твёрдых заказов на МС-21 насчитывает 185 самолетов

КРАСНОАРМЕЙСК (Московская область), 25 мая – РИА Новости. Российские и иностранные компании оформили твёрдые заказы на 185 новейших российских лайнеров МС-21, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в четверг на форуме "День передовых технологий правоохранительных органов".

"Сто восемьдесят пять твердых заказов всего до момента первого полета. После первого заказа, вы увидите, будут другие заказы", — сказал Рогозин.

МС-21 — перспективный пассажирский самолет вместимостью от 150 до 211 пассажиров, включает в себя новейшие разработки в области самолето- и двигателестроения, бортового оборудования и систем. Он сменит советские самолеты "Ту", "Як" и "Ан".

Как сообщали в корпорации "Иркут" 1,5 недели назад, лайнер МС-21 сейчас готовится к летным испытаниям в соответствии с утвержденным графиком. Первый полет, как заявлялось, намечен на конец мая.