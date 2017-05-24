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Экономика

Седан, пикап и хетчбэк. Названы самые популярные автомобили в мире

13:5724.05.2017
0600
© Fotolia / cbckchristineАвтовозАвтовоз
© Fotolia / cbckchristine

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости, Сергей Белоусов. Самыми популярными автомобилями в мире оказались японский седан, американский пикап и немецкий хетчбэк. Такие данные приводит аналитическое агентство Focus2move по итогам первого квартала 2017 года.

Лебедь, щука и рак

Список возглавляет Toyota Corolla, которая разошлась по миру в количестве почти 300 тысяч штук. Этот японский седан стал первым и в рейтинге за весь 2016 год, но динамика у него последнее время отрицательная — продажи падают второй год подряд. Эта машина собирает с миру по нитке: на большинстве глобальных рынков "Королла" не входит и в тройку самых популярных моделей, в России она не попала даже в топ-20, но общий результат позволяет ей забраться на самую высокую ступень пьедестала.

© Фото : Toyota Motor SalesАвтомобиль Toyota Corolla
© Фото : Toyota Motor Sales
Автомобиль Toyota Corolla

Второе и третье место в прошлом году поделили Volkswagen Golf и пикап Ford F-Series соответственно. Разница в продажах составила каких-то пять тысяч машин — капля в море, учитывая почти миллион проданных автомобилей каждой марки. И в первом квартале 2017 года Америка все же обошла Европу: большой пикап забрался на вторую строчку (продано почти 245 тысяч), оставив немецкий хетчбэк позади (продано чуть больше 220 тысяч).

© Фото : Ford Motor CompanyАвтомобиль Ford F-150
© Фото : Ford Motor Company
Автомобиль Ford F-150

Кстати, Ford F-Series является самым популярным автомобилем в Северной Америке вот уже 35 лет подряд. Его продажи в 2017 году растут, и заветная отметка в миллион проданных автомобилей за год может быть пройдена, что раньше получалось только у Toyota Corolla, VW Golf и Ford Focus. Шансы "Гольфа", наоборот, падают, так как продажи хетчбэка снижаются даже в Европе — основном рынке сбыта модели.

Кроссоверы и выскочки

Чуть больше 214 тысяч экземпляров Honda CR-V было продано в мире за первые три месяца этого года, что обеспечило кроссоверу четвертое место в рейтинге. На пятое место с 16-го в прошлом году подскочила еще одна "Хонда" — Civic. Преимущество японской модели обеспечило возвращение в Европу, где она вновь начала продаваться в конце 2016 года.

Посетитель автосалона
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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Еще один кроссовер взобрался на шестую строчку рейтинга самых популярных автомобилей в мире — это Toyota RAV4. На седьмом и восьмом месте расположились Ford Focus и Volkswagen Polo соответственно. Кстати, немецкая модель продается в виде седана в одних странах (в их числе Россия) и в виде хетчбэка в других (во всех странах Западной Европы), и они во многом отличаются по конструкции.

С 22-й строчки на девятую попал еще один кроссовер — Volkswagen Tiguan, который оказался в топ-10 мировых бестселлеров впервые. Замыкает рейтинг десяти самых популярных моделей планеты пикап Toyota Hilux.

Немного фактов

На 12-й позиции среди самых популярных моделей мира по результатам первого квартала 2017 года оказался Wuling Hongguang. Что это такое? Китайский минивэн, разработанный совместными усилиями двух автопроизводителей из Поднебесной — Shanghai Automotive Industry Corporation (SAIC) и Liuzhou Wuling Motors Co, а также китайским подразделением концерна General Motors — GM China. Когда-то он был самым продаваемым автомобилем Китая, но после его запуска в Индии под псевдонимом Chevrolet Enjoy модели удалось добиться "мирового господства".

© Фото : WulingАвтомобиль Wuling Hongguang
© Фото : Wuling
Автомобиль Wuling Hongguang

На 13-й строчке расположилась еще одна китайская модель — Volkswagen Lavida. Автомобиль был разработан специально для продажи в Китае совместным предприятием Shanghai Volkswagen Automotive. В России хорошо известен и официально продается китайский кроссовер Haval H6, который занимает в мировом рейтинге 21-ю позицию.

Презентация китайского автомобиля Geely Otaka в Москве
© AP Photo / Ivan Sekretarev
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Среди премиальных марок лидером является BMW 3 Series, стоящая на 59-м месте, а на 60-й строчке мирового рейтинга находится кроссовер Mercedes-Benz GLC-Class. Разница в продажах между двумя немецкими моделями составляет всего 110 машин. Премиальные модели встречаются в топ-100 бестселлеров планеты всего три раза — на 89-м месте расположился Mercedes-Benz E-Class.

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