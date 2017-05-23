Медведев считает необходимым снижение ставки по ипотеке до 6-7 процентов

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает необходимым понизить ставки по ипотеке до 6-7%. Об этом глава правительства заявил на встрече с губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным.

Медведев отметил, что работа над снижением ставки — совместная задача правительства и губернаторов. По его мнению, это вопрос в большей степени банковский. Однако правительство исходит из того, что в условиях снижения ключевой ставки финансирование ипотеки и ставка по ипотечному кредиту будут соразмерно снижаться.

Медведев выразил уверенность, что макроэкономические условия для этого в целом готовы.

По данным Центробанка, ипотечные ставки российских банков в первом квартале 2017 года в среднем составили 11,8%. Это на 0,67 процентного пункта ниже, чем годом ранее.

В ЦБ отмечают, что спрос на ипотечные кредиты в России немного снизился после завершения программы господдержки ипотеки, однако это произошло за счет "перетягивания" части спроса текущего года на более ранний период. Тем не менее, в ведомстве уверены, что господдержка достигла своих целей и обеспечила оживление на рынке.