Всемирный банк понизил прогноз по росту российской экономики на 2017 год

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Всемирный банк понизил прогноз роста российской экономики на 2017 год до 1,3%, в 2018 и 2019 годах ожидает роста на 1,4%, говорится в докладе Всемирного банка по России, опубликованном во вторник.

Осенью прошлого года Всемирный банк прогнозировал рост российского ВВП на 1,5% в 2017 году и 1,7% в 2018.

"Ожидается, что улучшение внешнеторговой конъюнктуры в сочетании с более стабильными макроэкономическими условиями положительно повлияет на настроения потребителей и инвесторов, что восстановит внутренний спрос и обеспечит небольшой рост в 2017-2019 годы. Оценка роста за 2017 год с 1,5% до 1,3% была снижена в значительной степени из-за эффекта более высокой базы. В 2018 и 2019 годах рост ожидается на уровне 1,4%", — говорится в докладе.

Новый среднесрочный прогноз Всемирного банка в целом благоприятен для России. Аналитики ожидают замедления потребительской̆ инфляции в России до уровня несколько ниже 4% к концу 2017 года и ее стабилизацию вблизи 4% в 2018-2019 годах. Низкая инфляция, по их мнению, поддержит реальный уровень зарплат, которые станут основным источником роста реальных доходов населения. Ожидается рост потребительских расходов населения на 1,8% в 2017 году и 2,5% в 2018 и 2019 годах.

Тенденция в экономике РФ

В 2017-2019 годах ожидается оживление инвестиционного спроса. "В 2017 году мы ожидаем оживление роста инвестиций в основной капитал до 2% в условиях макроэкономической стабилизации, улучшения настроений инвесторов и более крепкого рубля" говорится в докладе. Дополнительную поддержку инвестициям окажет Чемпионат мира по футболу 2018 года, отмечают эксперты Всемирного банка. В 2018 и в 2019 годах ожидается ускорение роста инвестиций в основной капитал до 2,5% и 3,5% соответственно. На рост инвестиций также повлияет ожидаемое снижение стоимости кредитов.

Ожидается, что в 2017 году вклад чистого экспорта в рост экономики будет отрицательным, поскольку в 2017 году прогнозируется опережающий рост импорта по сравнению с ростом экспорта, что обусловлено повышением внутреннего спроса под влиянием пополнения товарно-материальных запасов и отложенным спросом на инвестиционный импорт.

Однако долгосрочные перспективы экономического роста в России, по мнению авторов доклада, остаются ограниченными вследствие низкого уровня производительности. В докладе отмечается, что темпы роста производительности труда в России находятся на низком уровне и продолжают снижаться. Поэтому потенциал роста объемов производства в последующие годы остается скромным: примерно 1-1,5% ВВП.

Кроме того, в документе отмечается, что в течение последних девяти лет в России наблюдается рост затрат на рабочую силу в расчете на единицу продукции, что отрицательно влияет на конкурентоспособность российской экономики по сравнению с другими странами, даже несмотря на обесценение рубля.