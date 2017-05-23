Всемирный банк понизил прогноз по росту российской экономики на 2017 год

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Всемирный банк понизил прогноз роста российской экономики на 2017 год до 1,3%, в 2018 и 2019 годах ожидает роста на 1,4%, говорится в докладе Всемирного банка по России, опубликованном во вторник.
Осенью прошлого года Всемирный банк прогнозировал рост российского ВВП на 1,5% в 2017 году и 1,7% в 2018.
Новый среднесрочный прогноз Всемирного банка в целом благоприятен для России. Аналитики ожидают замедления потребительской̆ инфляции в России до уровня несколько ниже 4% к концу 2017 года и ее стабилизацию вблизи 4% в 2018-2019 годах. Низкая инфляция, по их мнению, поддержит реальный уровень зарплат, которые станут основным источником роста реальных доходов населения. Ожидается рост потребительских расходов населения на 1,8% в 2017 году и 2,5% в 2018 и 2019 годах.
Тенденция в экономике РФ
Ожидается, что в 2017 году вклад чистого экспорта в рост экономики будет отрицательным, поскольку в 2017 году прогнозируется опережающий рост импорта по сравнению с ростом экспорта, что обусловлено повышением внутреннего спроса под влиянием пополнения товарно-материальных запасов и отложенным спросом на инвестиционный импорт.
Кроме того, в документе отмечается, что в течение последних девяти лет в России наблюдается рост затрат на рабочую силу в расчете на единицу продукции, что отрицательно влияет на конкурентоспособность российской экономики по сравнению с другими странами, даже несмотря на обесценение рубля.