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Экономика

По рукам: Россия и Турция сняли взаимные торговые ограничения

19:1622.05.2017
(обновлено: 19:36 22.05.2017)
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкТурецкие мандарины в одном из магазинов ОмскаТурецкие мандарины в одном из магазинов Омска
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Россия и Турция поставили жирную точку в длившемся больше года торговом противостоянии, закрепив его окончание документально. Вице-премьеры двух cтран Аркадий Дворкович и Мехмет Шимше 22 мая в Стамбуле подписали совместное заявление о взаимном снятии ограничений в торговле.

Аркадий Дворкович. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Дворкович заявил, что в России снимут запрет на работу турецких граждан

Восстановить отношения, испортившиеся из-за сбитого турецким истребителем российского бомбардировщика Су-24, президенты двух государств Владимир Путин и Реджеп Эрдоган договорились 3 мая. Уже на следующий день Турция отменила ограничения на импорт российской пшеницы и снова внесла Россию в список стран – беспошлинных импортеров сельхозпродукции. Размер ввозной таможенной пошлины на пшеницу и кукурузы составлял 130%, риса — 45%, бобовых — 9,7%.

Россия, со своей стороны, разрешила поставки турецких овощей и фруктов, отменила ограничения на работу для турецких строителей, дала понять, что не будет запрещать чартеры в Турцию.

© РИА Новости / Дмитрий АстаховПерейти в фотобанкЦеремония подписания совместных документов по итогам встречи на полях саммита глав государств и правительств стран-участниц ОЧЭС в Стамбуле. 22 мая 2017
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Церемония подписания совместных документов по итогам встречи на полях саммита глав государств и правительств стран-участниц ОЧЭС в Стамбуле. 22 мая 2017

По подсчетам РАНХиГС, суммарные потери обеих сторон за время действия санкций оказались внушительными — $1,7 млрд потеряла Турция, а Россия – около $1,5 млрд, и это только из за пошлин, введенных на поставки в Турцию российского зерна.

Уборка зерновых в Челябинской области. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Турция лидирует по закупкам зерна из России с начала сельхозгода

Не потеряли, а недополучили

В Российском зерновом союзе, впрочем, озвученную экспертами цифру назвали завышенной, не согласившись с самим определением "потери", ведь о прекращении экспорта речи не шло.

По итогам 2016 года Турция – второй крупнейший импортер российской пшеницы. Больше закупал только Египет.

По данным Федеральной таможенной службы, в прошлом году российские производители поставили в Турцию 4,7 млн т зерна, из них 2,6 млн тонн пшеницы.

"Мы не потеряли, а недополучили часть возможной прибыли при операциях на этом рынке", — считает Александр Корбут, вице-президент Российского зернового союза. Он указывает и на то, что период был слишком краткосрочным, поэтому говорить о его существенном влиянии на российских экспортеров не вполне корректно.

© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкУборка пшеницы в Омской области
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Уборка пшеницы в Омской области

Сколько отгрузим

В отрасли указывают на то, что сейчас сезон практически закончен, и вопрос который стоит сейчас — как и сколько будем грузить на будущий год.

"Если все идет как идет, этот вопрос будет решен достаточно быстро и успешно. Появляется четкая и ясная прозрачность возможных последствий для развития экспорта", — говорит Корбут.

Есть ли предпосылки к увеличению объемов экспорта пшеницы в Турцию? В Российском зерном союзе подтверждают: потенциал для того, чтобы экспортировать весьма существенные объемы, имеется.

"На следующий сезон они будут не ниже, чем в прошлые годы –  в районе 3 млн тонн, при том что Турция в среднем импортирует около 4 млн тонн пшеницы в год, — прогнозирует Корбут.

Помидоры отложили в ящик

Если российское зерно теперь польется рекой на турецкий рынок, турецким помидорам на российскую территорию пока вход воспрещен.

© Fotolia / fotofundПомидоры
© Fotolia / fotofund
Помидоры

До введения эмбарго 43% всех помидоров, поступавших на российский рынок, были турецкими. Пока запрет на их поставки остается в силе – его отменят лишь после того, как российские производители окупят инвестиции, сделанные в связи с закрытием рынка.

На днях в Минсельхозе участники рынка обсуждают возможные варианты снятия томатного эмбарго, рассказали в Национальном союзе производителей овощей. Но российские игроки пока не слишком-то готовы к тому, чтобы вновь пускать на рынок турецких конкурентов. Ограничения они предлагают снять лишь частично – с июня по октябрь. В это же время в России собирают собственный урожай помидоров открытого грунта, и турецкие помидоры, по сути, окажутся никому не нужны. 

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