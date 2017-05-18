Суд подтвердил прекращение дела о банкротстве экс-главы "Балтийского банка"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд не удовлетворил жалобу "Балтийского банка" на решение о прекращении производства по делу о банкротстве его совладельца и экс-президента Олега Шигаева, экстрадиции которого, по данным СМИ, добивается Россия по делу о мошенничестве более чем на 3 миллиарда рублей, следует из материалов на портале "Электронное правосудие".

"Оставить определение суда (от 3 ноября 2016 года) без изменения, жалобу — без удовлетворения", — сообщается в карточке дела.

Арбитражный суд Петербурга в начале ноября признал необоснованным иск "Балтийского банка" о банкротстве Шигаева, прекратив производство по делу. Соответствующее решение было мотивировано, в частности, "наличием неоконченных исполнительных производств и недоказанностью признаков неплатежеспособности гражданина по настоящему делу", а также исковыми требованиями Шигаева о взыскании средств с банка.

Позднее в декабре 2016 года апелляционный суд отменил этот вердикт суда первой инстанции и направил дело на новое рассмотрение. Однако в марте 2017 года кассационный арбитраж в свою очередь обязал суд второй инстанции повторно рассмотреть жалобу "Балтийского банка" на прекращение производства по иску о банкротстве бывшего президента. Сейчас по итогам слушания определение о прекращении дела о банкротстве Шигаева оставлено в силе.

Кроме того, 4 июля арбитражный суд Петербурга в рамках еще одного дела о признании Шигаева банкротом рассмотрит соответствующее заявление компании "Центр технологий лизинга".

Экстрадиции Шигаева из Швейцарии по делу о мошенничестве, по данным СМИ, добивается Россия. В апреле официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной сообщал газете "Коммерсант", что надзорное ведомство направило в Швейцарию запрос об экстрадиции Шигаева, который обвиняется в мошенничестве более чем на 3 миллиарда рублей.

По данным следствия, Шигаев потребовал от членов кредитного комитета банка одобрить кредит в пользу подконтрольных ему фирм, после чего с июня по август 2014 года на счета указанных коммерческих структур было перечислено более 3,37 миллиарда рублей, которыми "обвиняемый распорядился по своему усмотрению, в том числе легализовал похищенные средства".

Шигаеву заочно предъявлено обвинение по статьям "Мошенничество" и "Отмывание денежных средств". Экс-глава банка переехал в Швейцарию осенью 2014 года перед началом санации кредитного учреждения.

Банк России летом 2014 года сообщил о начале процедуры финансового оздоровления Балтийского банка, входящего в сотню крупнейших в РФ. Санацию назначили проводить Агентству по страхованию вкладов (АСВ), которому ЦБ на цели управления ликвидностью банка предоставил кредит в размере до 10 миллиардов рублей. АСВ по итогам конкурсного отбора выбрала в качестве инвестора по оздоровлению Альфа-банк.