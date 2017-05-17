В Петербурге вновь проверят использование средств на "Зенит-Арену"

Стадион Санкт-Петербург Арена на Крестовском острове и мост через Петровский фарватер (участок Западного скоростного диаметра) в Санкт-Петербурге. Архивное фото

Стадион Санкт-Петербург Арена на Крестовском острове и мост через Петровский фарватер (участок Западного скоростного диаметра) в Санкт-Петербурге. Архивное фото

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая — РИА Новости. Контрольно-счетная палата (КСП) Санкт-Петербурга после проведения в городе Кубка конфедераций летом 2017 года вновь проверит использование бюджетных средств на строительство нового стадиона в западной части Крестовского острова, сообщил в среду глава КСП Вадим Лопатников.

"После проведения Кубка конфедераций мы еще раз выйдем с проверкой на данный объект", — сказал Лопатников, представляя законодательному собранию Петербурга отчет о работе КСП в 2016 году.

Он уточнил, что результаты этой проверки планируется обнародовать в 2018 году. По оценке Лопатникова, в настоящее время у КСП возникают сомнения в эффективности использования бюджетных средств на сооружение стадиона. "Ситуация, которая там есть сейчас, много кого не удовлетворяет, и нас в том числе", — отметил он.

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин во вторник сообщил журналистам, что с экс-подрядчиков строительства новой спортивной арены планируется взыскать 4,6 миллиарда рублей, что составляет около 10% стоимости проекта.

В июле 2016 года аппарат Албина сообщил о расторжении контрактов на сооружение нового стадиона с ООО "Инжиниринговая корпорация "Трансстрой-СПб" и АО "Инжиниринговая корпорация "Трансстрой". Комитет по строительству выбрал "Метрострой" в качестве нового подрядчика завершения строительства стадиона и комплексного благоустройства территории вокруг арены.

Новый стадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге начали строить для футбольного клуба "Зенит" в 2007 году, но в связи с заявкой на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года проект отправляли на доработку, чтобы арена полностью соответствовала требованиям ФИФА по вместимости и безопасности. Стадион был открыт 22 апреля матчем чемпионата России между "Зенитом" и "Уралом". Многие специалисты и болельщики отметили не самое лучшее состояние газона на новой арене, которая примет матчи Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.