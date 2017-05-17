В Петербурге вновь проверят использование средств на "Зенит-Арену"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая — РИА Новости. Контрольно-счетная палата (КСП) Санкт-Петербурга после проведения в городе Кубка конфедераций летом 2017 года вновь проверит использование бюджетных средств на строительство нового стадиона в западной части Крестовского острова, сообщил в среду глава КСП Вадим Лопатников.
Он уточнил, что результаты этой проверки планируется обнародовать в 2018 году. По оценке Лопатникова, в настоящее время у КСП возникают сомнения в эффективности использования бюджетных средств на сооружение стадиона. "Ситуация, которая там есть сейчас, много кого не удовлетворяет, и нас в том числе", — отметил он.
Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин во вторник сообщил журналистам, что с экс-подрядчиков строительства новой спортивной арены планируется взыскать 4,6 миллиарда рублей, что составляет около 10% стоимости проекта.
Новый стадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге начали строить для футбольного клуба "Зенит" в 2007 году, но в связи с заявкой на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года проект отправляли на доработку, чтобы арена полностью соответствовала требованиям ФИФА по вместимости и безопасности. Стадион был открыт 22 апреля матчем чемпионата России между "Зенитом" и "Уралом". Многие специалисты и болельщики отметили не самое лучшее состояние газона на новой арене, которая примет матчи Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.