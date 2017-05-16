Верховный суд не разрешил ВТБ расторгать договор аренды в Саранске

МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Верховный суд России во вторник признал незаконным досрочное расторжение нижестоящими судами договора аренды офиса банка ВТБ в Саранске, необходимость которого банк мотивировал сворачиванием своей деятельности из-за введенных против него западных санкций, сообщил РИА Новости представитель суда.

Банк ВТБ с 2006 года арендовал помещение площадью 768 квадратных метров под свой операционный офис. С 2013 года арендодателем по договору стала индивидуальная предпринимательница Луиза Бикмаева, арендный договор был продлен до 2020 года. В 2015 году ВТБ закрыл свой операционный офис и предложил Бикмаевой расторгнуть арендные отношения. После того как Бикмаева отказалась, банк подал иск в суд с требованием досрочно расторгнуть договор.

Истец мотивировал свои требования тем, что введенные в 2014 году США и Европейским союзом в отношении России экономические санкции привели к убыточности деятельности банка. В частности, ВТБ был внесен в список секторальных санкций США, что лишило его возможности привлекать займы у американских банков и инвесторов. Данные форс-мажорные обстоятельства, которые арендатор не мог предвидеть, привели к тому, что банк был вынужден закрыть ряд филиалов, в том числе и офис в Саранске, заявил истец.

Суды трех инстанций в Волго-Вятском округе удовлетворили требования ВТБ, сославшегося на "злонамеренные, недобросовестные действия третьих лиц (введение санкций)". Суды согласились, что включение в санкционные списки является исключительным обстоятельством, выходящим за пределы обычных коммерческих рисков, в связи с чем в процессе исполнения спорной сделки произошло существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при ее заключении.

Бикмаева подала кассационную жалобу в Верховный суд. Она указала, что нижестоящие суды неправомерно учли исключительно интересы банка, хотя последствия санкций негативно повлияли и на обычных граждан. Между тем, по аналогичным основаниям физические лица не освобождаются от уплаты кредитных платежей, ипотеки, залога, взыскания неустоек, отметила Бикмаева в своей жалобе. Она также заявила, что ВТБ не проявил должной степени осмотрительности, не включив в договор условие о порядке расторжения аренды по требованию арендатора в связи с закрытием филиала.

Судья ВС РФ Наталья Чучунова в марте решила передать дело на рассмотрение Судебной коллегии по экономическим спорам, поскольку "приведенные заявителем в кассационной жалобе доводы заслуживают внимания". Мотивы решения коллегии, удовлетворившей кассацию Бикмаевой и отменившей судебные акты трех нижестоящих инстанций, станут известны после опубликования полного текста постановления ВС РФ.