В посольстве России в США отметили растущий интерес Вашингтона к БРИКС

ВАШИНГТОН, 16 мая — РИА Новости. Екатерина Соболь. Отношение администрации и экспертов США к БРИКС становится более серьёзным, интерес к нему растёт, рассказал РИА Новости в кулуарах конференции Doing Business with BRICS глава экономического отдела посольства РФ в США Андрей Бондарев.

"Мы видим, как меняется отношение со стороны администрации и экспертов, СМИ (к БРИКС). Раньше старались не замечать, относились снисходительно, (считая), что ничего кроме политических деклараций нет", — сказал собеседник агентства.

"Отношение резко изменилось, и это произошло на наших глазах в 2014 году, когда на встрече в Форталезе было объявлено о создании банка развития БРИКС и пула валютных резервов. Мы увидели, что особенно США усмотрели своеобразную будущую гипотетическую угрозу финансовым инструментам, созданным Западом, таким как Международный валютный фонд, Всемирный банк", — сказал он.

"За последние два года… мы видим, что интерес растёт, отношение становится более серьёзное, причём не только к БРИКС, но и Евразийскому союзу", — добавил он.