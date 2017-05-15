Экспертный совет ОЭЗ "Алабуга" одобрил проекты на 650 миллионов рублей

КАЗАНЬ, 15 мая — РИА Новости, Ирина Дурницына. Экспертный совет особой экономической зоны (ОЭЗ) "Алабуга" в понедельник одобрил проекты трех компаний, претендующих на получение статуса резидентов ОЭЗ, с общим объемом инвестиций более 650 миллионов рублей, сообщает ОЭЗ.

"Сегодня экспертный совет ОЭЗ "Алабуга" одобрил проекты трех компаний, претендующих на получение статуса резидентов особой экономической зоны. Общая сумма инвестиций в создание новых производств — "СТ Алабуга", ООО "Агрусхим-Алабуга", ООО "СТиМ-Алабуга" — более 650 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

Проект "СТ Алабуга" инициирован компанией "СТ Нижегородец" — одним из крупнейших в России предприятий по производству автобусов, спецтранспорта и грузового транспорта на базе фургонов и шасси коммерческих автомобилей ведущих марок Ford, RENAULT, Citroёn, Peugeot, Nissan, ГАЗ. Проект на территории "Алабуги" предусматривает производство более 2,3 тысячи единиц транспорта в год. Финансирование проекта составит 137,2 миллиона рублей, это собственные средства инвестора. Уже в 2017 году компания рассчитывает выпустить 880 автомобилей.

Проект ООО "Агрусхим-Алабуга" предусматривает ежегодный выпуск 5,7 тысячи тонн средств защиты растений. Инициатор проекта — компания "Союзагрохим" — планирует вложить в производство 297,2 миллиона рублей собственных средств. Строительство завода планируется начать в 2018 году. К 2020 году выручка от производства, согласно бизнес-плану, составит 1,39 миллиарда рублей.

ООО "СТиМ-Алабуга" планирует построить на территории ОЭЗ завод и логистический центр, наладить выпуск световозвращающих стеклошариков (используются при нанесении дорожной разметки) мощностью 7,9 тысячи тонн в год. Инициатор проекта — компания "СТиМ" — планирует вложить в производство световозвращающих шариков 222,2 миллиона рублей собственных средств. Компания рассчитывает получить 234 миллиона рублей выручки в 2020 году.

ОЭЗ "Алабуга" создана решением правительства РФ 21 декабря 2005 года на территории Елабужского района Татарстана, является крупнейшей и наиболее успешной ОЭЗ промышленно-производственного типа в России – на ее долю приходится 68% выручки всех экономических зон страны. В настоящее время в "Алабуге" зарегистрировано 55 компаний-резидентов, 22 завода уже действуют. Объем законтрактованных частных инвестиций составляет 155,8 миллиарда рублей, из них освоено 100,2 миллиарда рублей. Объем государственных вложений в создание инфраструктуры ОЭЗ "Алабуга" составил 25,7 миллиарда рублей. Создано более 5,6 тысячи рабочих мест.

Другие новости региона читайте здесь>>