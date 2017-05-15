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Экономика

Крым изучит рентабельность портов после открытия моста через пролив

Сюжет:
Строительство моста в Крыму (188)
14:5815.05.2017
(обновлено: 15:06 15.05.2017)
01570
© РИА Новости . Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкСтроительство моста через Керченский пролив в Крыму. Архивное фотоСтроительство моста через Керченский пролив в Крыму. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая — РИА Новости, Виктор Лященко. Власти Крыма собираются изучить рентабельность своих портов в связи с перспективами запуска моста через Керченский пролив, сообщил вице-премьер крымского правительства Виталий Нахлупин.

Строительство моста через Керченский пролив в Крыму. 10 мая 2017
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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Керченский мост соединит берега Крыма и Кубани до конца осени
По его словам, на модернизацию портовой инфраструктуры предусмотрены миллиардные вложения.

"Вариант дальнейшего использования этих портов в связи с тем, что откроется наша гордость — Керченский мост, и мы понимаем, что основной поток грузов все-таки пойдет по этому транспортному переходу, для нас есть неопределенность", — сказал Нахлупин на заседании президиума крымского парламента.

Открытие выставки "Крымский мост. Фантастическая реальность"
© РИА Новости . Владислав СергиенкоТерракотовая скульптура в форме головы мужчины, найденная во время подводных раскопок в Керченской бухте.Выставка Крымский мост. Фантастическая реальность в Керчи. Терракотовая скульптура в форме головы мужчины, найденная во время подводных раскопок в Керченской бухте.
© РИА Новости . Владислав Сергиенко
Терракотовая скульптура в форме головы мужчины, найденная во время подводных раскопок в Керченской бухте.
© РИА Новости . Владислав СергиенкоОткрывая выставку "Крымский мост. Фантастическая реальность", глава Крыма Сергей Аксенов поддержал идею открытия музея строительства моста через Керченский пролив.Глава Республики Крым Сергей Аксенов (в центре) принял участие в открытии выставки Крымский мост. Фантастическая реальность в Керчи
© РИА Новости . Владислав Сергиенко
Открывая выставку "Крымский мост. Фантастическая реальность", глава Крыма Сергей Аксенов поддержал идею открытия музея строительства моста через Керченский пролив.
© РИА Новости . Владислав СергиенкоЧертежные инструменты и рисунок строительства в 1944 году временного стратегического моста, выполненный мостостроителем Борисом Надежиным.Выставка Крымский мост. Фантастическая реальность в Керчи. Чертежные инструменты и рисунок строительства в 1944 году временного стратегического моста, выполненный Борисом Надежиным
© РИА Новости . Владислав Сергиенко
Чертежные инструменты и рисунок строительства в 1944 году временного стратегического моста, выполненный мостостроителем Борисом Надежиным.
© РИА Новости . Владислав СергиенкоМакет района Цементная Слободка в Керчи.Выставка Крымский мост. Фантастическая реальность в Керчи. На переднем плане: макет района Цементная Слободка в Керчи
© РИА Новости . Владислав Сергиенко
Макет района Цементная Слободка в Керчи.
© РИА Новости . Владислав СергиенкоВ экспозицию выставки вошли материалы фондовых коллекций из собрания Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника, Государственного архива Республики Крым, а также материалы, представленные руководством строительства и информационным центром "Крымский мост".Выставка Крымский мост. Фантастическая реальность в Керчи. Античная кухонная утварь
© РИА Новости . Владислав Сергиенко
В экспозицию выставки вошли материалы фондовых коллекций из собрания Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника, Государственного архива Республики Крым, а также материалы, представленные руководством строительства и информационным центром "Крымский мост".
© РИА Новости . Владислав СергиенкоАрхеологические находки, полученные во время раскопок, которые предшествовали началу строительства моста.Выставка Крымский мост. Фантастическая реальность в Керчи. Элементы античной кухонной утвари
© РИА Новости . Владислав Сергиенко
Археологические находки, полученные во время раскопок, которые предшествовали началу строительства моста.
© РИА Новости . Владислав СергиенкоУникальные исторические документы, посвященные строительству временного стратегического моста в Керчи.Экспонаты выставки Крымский мост. Фантастическая реальность в Керчи
© РИА Новости . Владислав Сергиенко
Уникальные исторические документы, посвященные строительству временного стратегического моста в Керчи.
© РИА Новости . Владислав СергиенкоОткрытие выставки "Крымский мост. Фантастическая реальность" в Керчи.Открытие выставки Крымский мост. Фантастическая реальность в Керчи
© РИА Новости . Владислав Сергиенко
Открытие выставки "Крымский мост. Фантастическая реальность" в Керчи.
© РИА Новости . Владислав СергиенкоПланируется, что выставка продлится до завершения строительства моста.Выставка Крымский мост. Фантастическая реальность в Керчи. Античная кухонная утварь
© РИА Новости . Владислав Сергиенко
Планируется, что выставка продлится до завершения строительства моста.
© РИА Новости . Владислав СергиенкоСкульптура "Сварщик Бубенцов".Выставка Крымский мост. Фантастическая реальность в Керчи. Скульптура Сварщик Бубенцов
© РИА Новости . Владислав Сергиенко
Скульптура "Сварщик Бубенцов".
© РИА Новости . Владислав СергиенкоДокументация по строительству моста через Керченский пролив.Выставка Крымский мост. Фантастическая реальность в Керчи. Документация по строительству моста через Керченский пролив
© РИА Новости . Владислав Сергиенко
Документация по строительству моста через Керченский пролив.
© РИА Новости . Владислав СергиенкоАнтичная кухонная утварь.Выставка Крымский мост. Фантастическая реальность в Керчи. Античная кухонная утварь
© РИА Новости . Владислав Сергиенко
Античная кухонная утварь.
© РИА Новости . Владислав СергиенкоМакет района Цементная Слободка в Керчи.Выставка Крымский мост. Фантастическая реальность в Керчи. Макет района Цементная Слободка в Керчи
© РИА Новости . Владислав Сергиенко
Макет района Цементная Слободка в Керчи.
© РИА Новости . Владислав СергиенкоОбразцы спецодежды строителей моста через Керченский пролив.Экспонаты выставки Крымский мост. Фантастическая реальность. В центре: образцы спецодежды строителей моста через Керченский пролив
© РИА Новости . Владислав Сергиенко
Образцы спецодежды строителей моста через Керченский пролив.
© РИА Новости . Владислав СергиенкоРисунки строительства в 1944 году временного стратегического моста, выполненные Борисом Надежиным.Выставка Крымский мост. Фантастическая реальность в Керчи. Рисунки строительства в 1944 году временного стратегического моста, выполненные Борисом Надежиным
© РИА Новости . Владислав Сергиенко
Рисунки строительства в 1944 году временного стратегического моста, выполненные Борисом Надежиным.
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По его словам, вопрос уже поставлен в министерстве транспорта РФ. "На сегодня ни один инвестор не может обеспечить грузооборота", — подчеркнул крымский вице-премьер.

Глава крымского парламента Владимир Константинов подчеркнул, что вопрос еще предстоит проработать. "Это сложный вопрос. Его нужно обсуждать", — подчеркнул Константинов.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Общая стоимость проекта составляет 227,92 миллиарда рублей. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>

Крымский мост
Каким будет мост через Керченский пролив
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