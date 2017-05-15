Крым изучит рентабельность портов после открытия моста через пролив
14:5815.05.2017
(обновлено: 15:06 15.05.2017)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая — РИА Новости, Виктор Лященко. Власти Крыма собираются изучить рентабельность своих портов в связи с перспективами запуска моста через Керченский пролив, сообщил вице-премьер крымского правительства Виталий Нахлупин.
По его словам, на модернизацию портовой инфраструктуры предусмотрены миллиардные вложения.
"Вариант дальнейшего использования этих портов в связи с тем, что откроется наша гордость — Керченский мост, и мы понимаем, что основной поток грузов все-таки пойдет по этому транспортному переходу, для нас есть неопределенность", — сказал Нахлупин на заседании президиума крымского парламента.
Терракотовая скульптура в форме головы мужчины, найденная во время подводных раскопок в Керченской бухте.
© РИА Новости . Владислав СергиенкоОткрывая выставку "Крымский мост. Фантастическая реальность", глава Крыма Сергей Аксенов поддержал идею открытия музея строительства моста через Керченский пролив.
Открывая выставку "Крымский мост. Фантастическая реальность", глава Крыма Сергей Аксенов поддержал идею открытия музея строительства моста через Керченский пролив.
Чертежные инструменты и рисунок строительства в 1944 году временного стратегического моста, выполненный мостостроителем Борисом Надежиным.
Макет района Цементная Слободка в Керчи.
© РИА Новости . Владислав СергиенкоВ экспозицию выставки вошли материалы фондовых коллекций из собрания Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника, Государственного архива Республики Крым, а также материалы, представленные руководством строительства и информационным центром "Крымский мост".
В экспозицию выставки вошли материалы фондовых коллекций из собрания Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника, Государственного архива Республики Крым, а также материалы, представленные руководством строительства и информационным центром "Крымский мост".
Археологические находки, полученные во время раскопок, которые предшествовали началу строительства моста.
Уникальные исторические документы, посвященные строительству временного стратегического моста в Керчи.
Открытие выставки "Крымский мост. Фантастическая реальность" в Керчи.
Планируется, что выставка продлится до завершения строительства моста.
Скульптура "Сварщик Бубенцов".
Документация по строительству моста через Керченский пролив.
Античная кухонная утварь.
Макет района Цементная Слободка в Керчи.
Образцы спецодежды строителей моста через Керченский пролив.
Рисунки строительства в 1944 году временного стратегического моста, выполненные Борисом Надежиным.
По его словам, вопрос уже поставлен в министерстве транспорта РФ. "На сегодня ни один инвестор не может обеспечить грузооборота", — подчеркнул крымский вице-премьер.
Глава крымского парламента Владимир Константинов подчеркнул, что вопрос еще предстоит проработать. "Это сложный вопрос. Его нужно обсуждать", — подчеркнул Константинов.
Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Общая стоимость проекта составляет 227,92 миллиарда рублей. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.
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