Крым изучит рентабельность портов после открытия моста через пролив

Строительство моста через Керченский пролив в Крыму. Архивное фото

Строительство моста через Керченский пролив в Крыму. Архивное фото

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая — РИА Новости, Виктор Лященко. Власти Крыма собираются изучить рентабельность своих портов в связи с перспективами запуска моста через Керченский пролив, сообщил вице-премьер крымского правительства Виталий Нахлупин.

По его словам, на модернизацию портовой инфраструктуры предусмотрены миллиардные вложения.

"Вариант дальнейшего использования этих портов в связи с тем, что откроется наша гордость — Керченский мост, и мы понимаем, что основной поток грузов все-таки пойдет по этому транспортному переходу, для нас есть неопределенность", — сказал Нахлупин на заседании президиума крымского парламента.

По его словам, вопрос уже поставлен в министерстве транспорта РФ. "На сегодня ни один инвестор не может обеспечить грузооборота", — подчеркнул крымский вице-премьер.

Глава крымского парламента Владимир Константинов подчеркнул, что вопрос еще предстоит проработать. "Это сложный вопрос. Его нужно обсуждать", — подчеркнул Константинов.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Общая стоимость проекта составляет 227,92 миллиарда рублей. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>