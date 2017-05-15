Россия и Китай создадут совместный фонд развития в 100 миллиардов юаней

ПЕКИН, 15 мая — РИА Новости, Жанна Манукян. Китай и Россия создадут совместный фонд размером 100 миллиардов юаней для развития регионального сотрудничества на Дальнем Востоке, говорится в материалах, опубликованных по итогам форума "Один пояс — один путь", который завершился в Пекине.

"Государственный комитет по реформам и развитию Китая создаст российско-китайский инвестиционный фонд по развитию регионального сотрудничества в размере 100 миллиардов юаней для развития сотрудничества между северо-восточными районами Китая и российским Дальним Востоком", — говорится в тексте.