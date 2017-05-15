Путин считает курс рубля удовлетворительным

Президент РФ Владимир Путин во время пресс подхода к российским СМИ по итогам участия в Международном форуме Один пояс, один путь. 15 мая 2017

Президент РФ Владимир Путин во время пресс подхода к российским СМИ по итогам участия в Международном форуме Один пояс, один путь. 15 мая 2017

ПЕКИН, 15 мая — РИА Новости. Курс рубля удовлетворителен с точки зрения влияния на бюджет и работу участников внешнеэкономической деятельности, власти РФ не намерены предпринимать никаких искусственных шагов в этой сфере, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Пекин для участия в форуме "Один пояс — один путь".

"Искусственно ничего нельзя делать, и в этом я согласен с позицией Банка России", — заявил глава государства.

"Мы считаем постоянно, что это значит для бюджета, что это значит для конкретных экспортоориентированных и импортоориентированных предприятий. В целом баланс для нас удовлетворительный, и ничего искусственного мы делать не собираемся", — отметил Путин.