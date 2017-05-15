Путин призвал Центробанк аккуратно действовать на рынке

Президент РФ Владимир Путин во время пресс подхода к российским СМИ по итогам участия в Международном форуме Один пояс, один путь. 15 мая 2017

Президент РФ Владимир Путин во время пресс подхода к российским СМИ по итогам участия в Международном форуме Один пояс, один путь. 15 мая 2017

ПЕКИН, 15 мая — РИА Новости. Банк России должен быть очень аккуратен в своих действиях в связи с не всегда предсказуемыми колебаниями на мировых рынках, заявил президент РФ Владимир Путин.

В качестве примера он привел совместное решение России и Саудовской Аравии выступить за продление соглашения о сокращении добычи нефти на девять месяцев. С соответствующим заявлением министры энергетики двух стран выступили ранее в понедельник, что привело к росту цен и, соответственно, укреплению рубля.

"Банк России должен быть очень аккуратным в своих действиях. Колебания на мировых рынках связаны не только с решением Саудовской Аравии и России (выступить за продление соглашения о сокращении добычи нефти на девять месяцев — ред.), но и с рядом других факторов, а это влияет на экономику нашей страны, пока во всяком случае, достаточно серьезным образом", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам участия в форуме "Один пояс — один путь".

По его словам, ЦБ исходит из того, что если будут обратные колебания, ему не нужно будет делать резких движений. "И в этом смысле он абсолютно прав", — подытожил глава государства, поддержав постепенное и аккуратное понижение регулятором ключевой ставки.