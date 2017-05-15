Российские нефтекомпании поддержали продление соглашения о добыче нефти

ПЕКИН, 15 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что встречался с руководителями всех крупнейших нефтегазовых компаний страны и они поддержали продление соглашения о сокращении добычи нефти на девять месяцев.

"Я совсем недавно, здесь секрета нет, я в закрытом режиме встречался с руководителями всех наших крупнейших нефтегазовых компаний, с министром энергетики, мы обсуждали эту тему. И мы такое предложение поддерживаем", — заявил Путин на пресс-конференции в Пекине, отвечая на вопрос об ограничениях добычи.

ОПЕК 30 ноября прошлого года в Вене договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия на 300 тысяч. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью его продления.

Ранее в понедельник в совместном заявлении министров энергетики двух стран было озвучено, что Россия и Саудовская Аравия на встрече в Вене 24-25 мая предложат продлить соглашение на девять месяцев — до 1 апреля 2018 года. Вопрос о пролонгации соглашения будет обсуждаться на министерской встрече мониторингового комитета 24 мая, а затем на встрече ОПЕК и стран, не входящих в картель, 25 мая.