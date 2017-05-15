Бизнес в моногородах Ивановской области получит господдержку

ИВАНОВО, 15 мая — РИА Новости. На господдержку малого и среднего бизнеса в моногородах Ивановской области впервые направлены субсидии в размере свыше 35 миллионов рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.

"Средства господдержки предназначены для возмещения затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с модернизацией производства с использованием кредитных ресурсов в рамках кредитных и лизинговых договоров", — добавил собеседник агентства.

Субсидии распределены между девятью монопрофильными образованиями — городами Южа, Приволжск, Наволоки, Тейково, Фурманов и Вичуга, поселками Петровское, Савино и Колобово.

"Планируется, что по итогам субсидирования поддержка будет оказана 20 субъектам малого и среднего предпринимательства, создано более 30 новых рабочих мест", — приводит пресс-служба слова заместителя председателя правительства Ивановской области Светланы Давлетовой.

Давлетова напомнила, что между региональным правительством и Фондом развития моногородов подписаны генеральные соглашения о сотрудничестве. Управленческие команды пяти моногородов прошли обучение в РАНХиГС и Московской школе управления "Сколково".

Готовятся заявки на софинансирование инфраструктуры для якорных инвесторов моногородов Наволоки, Вичуга, Тейково, а также на создание территорий опережающего социально-экономического развития.

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