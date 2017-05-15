Стратегия экономбезопасности назвала регионы, чье развитие в приоритете

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Стратегия экономической безопасности России до 2030 года предусматривает приоритетное развитие экономического потенциала Восточной Сибири, Крайнего Севера, Дальнего Востока, Северного Кавказа, Крыма и Калининградской области, говорится в документе на сайте правительства.

"Основными задачами по реализации направления, касающегося сбалансированного пространственного и регионального развития РФ, укрепления единства ее экономического пространства, являются:… приоритетное развитие экономического потенциала Восточной Сибири, Крайнего Севера, Дальнего Востока, Северного Кавказа, Крыма и Калининградской области", — отмечается в документе.