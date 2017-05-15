Стратегия экономической безопасности назвала основные угрозы для России

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Стратегия экономической безопасности РФ до 2030 года называет среди основных угроз для России дискриминационные меры против ключевых секторов экономики, исчерпание экспортно-сырьевой модели развития, рост конфликтного потенциала в зонах интересов страны, следует из документа.

"К основным вызовам и угрозам экономической безопасности относятся… использование дискриминационных мер в отношении ключевых секторов экономики РФ, ограничение доступа к иностранным финансовым ресурсам и современным технологиям,… повышение конфликтного потенциала в зонах экономических интересов РФ, а также в близи ее границ", — отмечается в документе.

Кроме того, вызовом для экономической безопасности России является усиление колебаний конъюнктуры мировых товарных и финансовых рынков, изменение структуры мирового спроса на энергоресурсы, исчерпание экспортно-сырьевой модели экономического развития и истощение ресурсной базы топливно-сырьевых отраслей.

Угрозу также представляют создаваемые без участия России экономические объединения между странами.