"Газпром" и CNPC заключили контракт на создание ПХГ в Китае

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. "Газпром" и CNPC заключили контракт на предпроектные исследования создание ПХГ в Китае, сообщил "Газпром" по итогам встречи встречи председателя правления компании Алексея Миллера и председателя совета директоров CNPC Ван Илиня.
Отмечается, что документы были подготовлены в развитие соглашения о геолого-техническом изучении создания ПХГ, подписанного "Газпромом" и CNPC в феврале текущего года.
Заказчиком предпроектных исследований выступает Ланфанский филиал Научно-исследовательского института разведки и разработки нефтегазовых месторождений при китайской компании PetroChina. Исполнителем по первым двум контрактам является ООО "Газпром ВНИИГАЗ", по третьему — ООО "Газпром геотехнологии". В соответствии с контрактами российская сторона разработает основные технологические решения по созданию и эксплуатации хранилищ газа.