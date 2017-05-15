"Газпром" и CNPC заключили контракт на создание ПХГ в Китае

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. "Газпром" и CNPC заключили контракт на предпроектные исследования создание ПХГ в Китае, сообщил "Газпром" по итогам встречи встречи председателя правления компании Алексея Миллера и председателя совета директоров CNPC Ван Илиня.

"В присутствии Алексея Миллера и Ван Илиня заключены три контракта на проведение предпроектных исследований для создания подземных хранилищ газа (ПХГ) на базе газовой залежи ШэнШэнь 2–1 (провинция Хэйлунцзян), в водоносных пластах Байцзюй (провинция Цзянсу) и в соляных кавернах ЧуЧжоу (провинция Цзянсу)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что документы были подготовлены в развитие соглашения о геолого-техническом изучении создания ПХГ, подписанного "Газпромом" и CNPC в феврале текущего года.

Заказчиком предпроектных исследований выступает Ланфанский филиал Научно-исследовательского института разведки и разработки нефтегазовых месторождений при китайской компании PetroChina. Исполнителем по первым двум контрактам является ООО "Газпром ВНИИГАЗ", по третьему — ООО "Газпром геотехнологии". В соответствии с контрактами российская сторона разработает основные технологические решения по созданию и эксплуатации хранилищ газа.