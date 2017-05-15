В Крыму на воду вывели понтоны для сбора арок моста через Керченский пролив

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая — РИА Новости, Максим Грознов. Понтоны плавсистемы, которая доставит арки моста через Керченский пролив с места их сборки на керченском берегу к месту монтажа, готовы и выведены из сухих доков "Севморзавода", сообщает инфоцентр "Крымский мост".
Сейчас севастопольские судостроители приступают к самому сложному этапу – формированию понтонов в плавучие опоры. Этап заключается в объединении понтонов с помощью шести балок весом около 75 тонн каждая в плавучие опоры катамаранного типа. Их снабдят так называемой обстройкой, рядом узлов, механизмов и систем, в частности – балластно-осушительной, которая позволит при необходимости изменять осадку плавучих опор. Объем металлоконструкций готовой системы – более 2,6 тысячи тонн.
Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Общая стоимость проекта составляет 227,92 миллиарда рублей. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.
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