Нефть дорожает на предложении Москвы и Эр-Рияда продлить венское соглашение

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Мировые цены на нефть растут в понедельник утром после того, как РФ и Саудовская Аравия сообщили о предложении продлить венское соглашение о сокращении добычи нефти на действующих условиях, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.51 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,55% — до 51,63 доллара за баррель. Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 1,63% — до 48,62 доллара за баррель.

Ранее в понедельник в совместном заявлении министров энергетики двух стран, Александра Новака и Халида аль-Фалиха, было озвучено, что РФ и Саудовская Аравия на встрече в Вене 24-25 мая предложат продлить соглашение о сокращении добычи нефти на девять месяцев — до 1 апреля 2018 года. Вопрос о пролонгации соглашения будет обсуждаться на министерской встрече мониторингового комитета 24 мая, а затем на встрече ОПЕК и стран, не входящих в картель, 25 мая.

Позднее аль-Фалих и Новак подтвердили, что страны предлагают продлить венское соглашение о сокращении добычи нефти на действующих условиях.

"Саудовская Аравия и Россия явно работают в тесном сотрудничестве друг с другом. Саудовская Аравия, похоже, решительно настроена повышать цены на нефть…", — цитирует агентство Рейтер управляющего директора по торговле нефтью в Strong Petroleum Ойштейна Беренцена (Oystein Berentsen).

ОПЕК 30 ноября прошлого года в Вене договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия на 300 тысяч. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью его продления.