Дагестан договорился о сотрудничестве с Согдийской областью Таджикистана

МАХАЧКАЛА, 12 мая — РИА Новости. Соглашение по развитию и укреплению связей между Дагестаном и Согдийской областью Таджикистана подписали глава Дагестана Рамазан Абдулатипов и председатель Согдийской области Абдурахмон Кодири, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства Республики Дагестан.

Встреча представителей Дагестана и Таджикистана состоялась в городе Худжанд, который Абдулатипов посетил с дружественным визитом в пятницу. Соглашение предусматривает торгово-экономическое, научно-техническое и гуманитарное сотрудничество. Стороны договорились о взаимодействии в сферах промышленности и АПК, науки и высоких технологий, архитектуры и строительства, культуры, туризма, спорта, образования.

По сообщению пресс-службы, стороны намерены создать благоприятные условия для контактов научных работников обоих регионов, включая участие в обмене научной информацией. В области архитектуры и строительства планируется развивать направления, предполагающие внедрение новых проектных решений и строительных технологий, а также реконструкцию и модернизацию предприятий строительной индустрии, налаживание взаимных поставок материалов. Стороны договорились создать благоприятные условия для продвижения товаров сельскохозяйственной продукции, производимой на территории обоих регионов.

Кроме того, документ предусматривает развитие сотрудничества между учреждениями культуры, участие профессиональных и самодеятельных коллективов в различных фестивалях и конкурсах народного творчества, организацию художественных выставок, обмен концертными гастролями.

В рамках соглашения планируется создать условия для активного использования природного и культурного потенциалов Республики Дагестан и Согдийской области в туристической сфере, в том числе расширить спектр туристических услуг. Это включает организацию оздоровительных, групповых и индивидуальных туров, обмен туристическими делегациями, участие представителей турбизнеса в выставках и ярмарках на территории регионов.