Крым достойно встречает годовщину окончания энергоблокады, считает депутат

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости, Виктор Лященко. Крым встречает первую годовщину окончания энергетической блокады полуострова во всеоружии и с достаточным запасом энергопрочности, сообщил член комитета Госдумы РФ по энергетике Михаил Шеремет.
Тогда власти Крыма констатировали, что полный запуск энергомоста положил конец энергоблокаде полуострова и отменили режим ЧС.
"Крым достойно преодолел энергоблокаду. Сегодня мы находимся во всеоружии. У нас достаточно высокий запас энергетической прочности. Та неуверенность, которая была ранее, давно прошла. Мы наращиваем собственную генерацию в Крыму", — сказал Шеремет, который во времена энергоблокады полуострова занимал должность первого вице-премьера крымского правительства и курировал энергетический комплекс.
"У нас хорошие перспективы развития дополнительной генерации. У нас большой задел для развития энергетики, учитывая, что Крым сегодня превратился в территорию с опережающими темпами развития", — подчеркнул депутат.
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