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Энергомост в Крым

04:2411.05.2017
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© РИА Новости . Георгий ЗимаревПерейти в фотобанкСтроительство энергомоста через Керченский проливСтроительство энергомоста через Керченский пролив
© РИА Новости . Георгий Зимарев
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Энергомост в Крым — комплекс энергетических объектов, которые позволяют передавать электроэнергию с материковой части России на полуостров Крым.

Энергосистема полуострова Крым является дефицитной по мощности и электроэнергии: 20-23% потребляемой электроэнергии на нем генерируются собственными источниками. Находясь в составе Украины, регион практически полностью зависел от поставок электроэнергии с материковой части страны — переток из украинской энергосистемы в крымскую колебался в пределах 70-90% от потребления.

В связи с вхождением Крыма в состав России в 2014 году произошли ограничения поставок электроэнергии с территории Украины и возник дефицит электрической энергии в технологически изолированной территориальной энергосистеме.

Постановлением правительства Российской Федерации от 11 августа 2014 года была утверждена федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года", в которой было предусмотрено сооружение электросетевого энергомоста Российская Федерация — полуостров Крым. Кабельный переход через Керченский пролив.

Работа по созданию проекта строительства энергомоста из Краснодарского края в Крым, связывающего полуостров с Единой энергосистемой России, началась в апреле 2014 года и была завершена уже через год.

Проект энергомоста включал в себя строительство двух электрических подстанций на территории Краснодарского края и Республики Крым, строительство линий электропередачи, а также прокладку четырех линий подводного кабеля 220 киловольт через Керченский пролив.
Для каждой из четырех линий должно было проложено четыре кабеля: три рабочих по одному на каждую из фаз и один резервный. Прокладка кабеля под водой была предусмотрена в отдельных траншеях с заглублением до 2,5 метров относительно отметки дна с расстоянием между кабелями 10 метров. На подходе к берегу кабели должны были укладываться в общей траншее.

Министерство энергетики России заключило с "Российским энергетическим агентством" госконтракт на выполнение работ по строительству энергомоста в Крым. Подрядчиком выступала дочерняя компания "Россетей" — ОАО "ЦИУС ЕЭС". Срок осуществления работ — с момента заключения государственного контракта до 25 декабря 2020 года. Первая очередь энергомоста мощностью 350-400 мегаватт, согласно контракту, должна была быть введена в строй до 25 декабря 2015 года.

Строительно-монтажные работы по возведению энергообъектов начались в апреле 2015 года. Энергомост возводился одновременно в шести точках — велась линия электропередачи (ЛЭП) от Ростовской АЭС до Таманского полуострова, где реконструировалась подстанция, и прокладывались воздушные линии до кабельного перехода по Керченскому проливу и от такого же кабельного перехода до Керчи и Феодосии.

Работы по строительству энергомоста пришлось ускорить, после того как в ночь на 22 ноября 2015 года Крым оказался полностью обесточен — из-за подрыва опор вышли из строя все четыре ЛЭП, идущие с Украины. В Крыму и Севастополе были введены режим ЧС, графики аварийных отключений электричества.

2 декабря 2015 года президент РФ Владимир Путин дал старт запуску первой нитки энергомоста. 15 декабря была запущена вторая нитка. Общая мощность составляла 400 мегаватт.

Третья нитка — на 200 мегаватт — была введена 14 апреля 2016 года. 11 мая 2016 года в Крыму была запущена четвертая, последняя, нитка энергомоста. Таким образом, энергомост в Крым заработал на полную мощность. Ввиду чрезвычайных обстоятельств он был введен на полтора-два года раньше, чем планировалось.

В рамках реализации проекта энергомоста были построены две новые подстанции ("Тамань" и "Кафа"), модернизированы и реконструированы пять действующих подстанций ("Кубанская", "Вышестеблевская", "Славянская", "Симферопольская", "Камыш-Бурун"), построено более 800 километров линий электропередачи классом напряжения 220-500 киловольт, проложено по дну Керченского пролива четыре цепи, состоящие из четырех кабельных линий, общей протяженностью 230 километров.

С запуском последней нитки энергомоста переток с материковой части России в Крым возрос до 800 мегаватт, что с учетом собственной генерации составил порядка 1270 мегаватт. Это полностью замещает тот переток, который обеспечивался до ноября 2015 года из украинской энергосистемы.

Реализация данного проекта позволила полностью избежать зависимости Крыма от украинских поставок электроэнергии и снизить риски нарушения электроснабжения потребителей. В настоящее время реализуется второй этап проекта, связанный с расширением электросетевой составляющей: от Ростовской АЭС, где в конце 2017 году будет введён четвёртый энергоблок мощностью 1,1 гектоватт, будет построена высоковольтная линия "Ростовская — Андреевская — Тамань" протяжённостью порядка 500 километров. С вводом этой линии, переток электроэнергии в Крым будет увеличен до 850 мегаватт (энергомост выйдет на полную мощность).

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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